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MLB／沒追到史奈爾 洋基2年約網羅史卓曼

體育新聞組／綜合報導
史卓曼將以2年3700萬美元合約轉戰洋基。（路透資料照片）
史卓曼將以2年3700萬美元合約轉戰洋基。（路透資料照片）

根據「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）報導，曾效力過藍鳥、大都會、小熊等隊的史卓曼（Marcus Stroman）將以2年3700萬美元落腳洋基隊，替輪值增添深度，如果史卓曼在2025年投滿140局，將另外獲得下一年1800萬美元球員選項。

洋基想要補強先發輪值早已是公開的秘密，日前才傳出對新科國聯塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）開出5年1.5億美元的報價，但遭到史奈爾陣營以想追求更長的年限為由婉拒，不過洋基並沒有停下腳步，而是迅速啟動B方案，以2年3700萬美元合約網羅史卓曼，他也立即在IG上po出透過後製穿著洋基球衣的動態。

史卓曼的投球型態不追求三振，而是以製造滾地球為主，生涯每季滾地球率都不低於5成，上季則是5成7，事實上，這已經不是史卓曼的名字首次和洋基連結在一起，2019年藍鳥打算交易史卓曼時，洋基就是其中一位競爭者。

史卓曼是不折不扣的紐約子弟，住家距離布朗克斯僅有不到2小時車程，從小就想為洋基效力，並曾在受訪時說：「我來自紐約，我是一個紐約男孩，這說明了一切，我喜歡在這投球，紐約就像世界的麥加，我喜歡刺激、明亮燈光和競爭壓力。」

史卓曼曾兩度入選明星賽，生涯以「穩定」為名，9年職棒生涯只有2個賽季先發場次低於25場，上個賽季則是繳出10勝9敗，防禦率3.95成績，不過下半季因為傷勢成績有明顯落差，8場出賽僅拿1勝，防禦率飆到8.63，季末跳出2100萬美元的球員選擇權，目前確定待在洋基輪值的還有柯爾（Gerrit Cole）、柯特斯（Nestor Cortes）、洛登（Carlos Rodon）等人。

洋基 大都會

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