我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約長島爆發百日咳已逾100例 新冠及流感病例也激增

紐約市迎降雪但雪荒仍持續 新一輪暴雨將襲

MLB／道奇簽重砲 赫南德茲近4個完整球季最少25轟

記者藍宗標／即時報導
31歲外野手赫南德茲。（美聯社）
31歲外野手赫南德茲。（美聯社）

道奇隊在自由球員市場動作不斷，7日再度出手，傳出和31歲外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）簽下1年2350萬美元合約，球團低調還未證實此事，等他完成體檢再說。

赫南德茲前年季後被藍鳥隊交易到水手隊，去年出賽160場創下生涯8年單季新高，打擊率2成58、全壘打26支、打點93分，季後成為自由球員。

這門重砲生涯累積159轟，最近4個完整球季（2020年因疫情縮水）至少都有25轟，大聯盟僅有12名球員完成，其中2021年32轟、116分打點成為生涯代表作。

道奇去年12月13日和大谷翔平簽下10年7億美元空前合約，接著山本由伸12年3億2500萬美元（另付日職歐力士隊5062萬5000美元入札金）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）5年1億3656萬2500美元，光是砸在這3大咖身上就超過12億美元，如今再簽赫南德茲，為了爭取世界大賽冠軍，砸錢毫不手軟。

道奇2020年奪下隊史第7冠，接下來3年都達三位數勝場，依序是106、111、100勝，但季後賽最多只打到國聯冠軍戰，尤其最近兩季都在分區系列賽出局，不敵同區的教士、響尾蛇隊，這兩次合計1勝6敗。

道奇 大谷翔平 疫情

上一則

NBA／勇士格林恢復訓練 射手湯普森：他是球隊支柱

延伸閱讀

MLB／官網公布「新人王」民調 山本由伸在國聯穩居榜首

MLB／官網公布「新人王」民調 山本由伸在國聯穩居榜首
MLB／山本由伸合約有特殊條款 道奇允諾提供日本料理

MLB／山本由伸合約有特殊條款 道奇允諾提供日本料理
MLB／山本由伸鉅約細節曝光 2次逃脫綁定手肘健康度

MLB／山本由伸鉅約細節曝光 2次逃脫綁定手肘健康度
MLB／巨約細節曝光 山本由伸 有2次逃脫機會

MLB／巨約細節曝光 山本由伸 有2次逃脫機會

熱門新聞

前職棒投手張誌家驚傳逝世，享年43歲。（本報資料照片）

台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

2024-01-01 20:38
法國媒體爆料，梅西獲得2021年金球獎是球隊賄賂「法國足球雜誌」前主編所得到。 （路透）

足球／大醜聞？法媒爆2021年梅西金球獎是球隊賄賂得到

2024-01-07 09:13
前職棒選手張誌家在深圳住處猝死，其跨年夜和近日的行程受到關注。(圖／取自張誌家臉書)

張誌家跨年夜細節曝光 曾說「頭暈想回家」 中途買香腸

2024-01-02 16:06
ESPN轉播比賽意外拍到一名年輕女子掀衣露出乳房。（影片截圖）

球賽意外拍到女子露乳畫面 ESPN道歉 成人網站卻「重金尋人」

2024-01-04 19:05
前職棒球員張誌家在中國逝世，他的母親（後右）和大姊（左）2日下午緊急搭機前往深圳，抵達後會先向公安取得死亡證明書，後續再到殯儀館確認張誌家的遺體。（中央社）

國台辦：法醫已相驗張誌家遺體 深圳將協助善後

2024-01-02 10:16
湯普森（Klay Thompson）本季表現跌跌撞撞。（美聯社）

NBA／與柯爾促膝長談 湯普森盼調整心態享受最後篇章

2024-01-03 18:21

超人氣

更多 >
中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？
紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人
102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…

102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…
諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的
華爾街日報：馬斯克愛用禁藥 公司高層憂心

華爾街日報：馬斯克愛用禁藥 公司高層憂心