我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百萬YouTuber失蹤 被發現「埋在朋友家後院」遭指發生性關係時暴斃

「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

MLB／塞爾加盟勇士獲大禮 加薪續約2年

記者蘇志畬／綜合報導
勇士換來塞爾後，立刻以2年3800萬美元續約。（路透資料照片）
勇士換來塞爾後，立刻以2年3800萬美元續約。（路透資料照片）

勇士隊不僅透過交易從紅襪隊換來7屆明星賽投手塞爾（Chris Sale），更加碼以2年3800萬美元續約，當然扣掉紅襪隊交易時附帶的1700萬美元現金，勇士隊負擔的成本很低。

根據大聯盟官網報導，塞爾今年球季年薪為1600萬美元，明年球季2200萬美元，另外合約還包含2026年的1800萬美元球隊選擇權，並取消原本塞爾合約中的延遲支付條款。

這筆延長複數年合約代表的意義是，勇士隊對塞爾的健康狀況有信心。塞爾近年因傷病問題，出賽數急遽下滑，2021、2022年加起來僅出賽11場，去年球季則是20場出賽拿下6勝5敗，防禦率4.30，102.2局投出125次三振。

勇士隊對塞爾出賽狀況雖然會持續關注，但仍將他視為開季先發輪值一員，加入弗里德（Max Fried）、史泰德（Spencer Strider）、摩頓（Charlie Morton）、愛德（Bryce Elder）的行列。

其中弗里德今年球季結束後將成為自由球員，摩頓年滿40歲，勇士隊多簽34歲的塞爾一年，也有能減輕未來尋找輪值的壓力。

勇士

上一則

NBA／字母哥接管比賽連得12分拔刺 但想隔扣溫班亞瑪踢鐵板

下一則

NBA／湖人主場打太爛 球迷改支持熱火

延伸閱讀

MLB／好暖 大谷翔平與道奇合捐3103萬 助能登半島賑災

MLB／好暖 大谷翔平與道奇合捐3103萬 助能登半島賑災
MLB／勇士加碼續約塞爾2年3800萬美元 近一半是紅襪付

MLB／勇士加碼續約塞爾2年3800萬美元 近一半是紅襪付
MLB／涉與未成年不當關係 光芒法蘭柯正式被起訴 涉嫌洗錢、商業性剝削

MLB／涉與未成年不當關係 光芒法蘭柯正式被起訴 涉嫌洗錢、商業性剝削

MLB／紅襪7屆明星投手塞爾轉戰勇士 傷病史獲關注

MLB／紅襪7屆明星投手塞爾轉戰勇士 傷病史獲關注

熱門新聞

前職棒投手張誌家驚傳逝世，享年43歲。（本報資料照片）

台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

2024-01-01 20:38
12月29日晚，籃球運動員易建聯的球衣退役儀式在廣東東莞舉辦。圖為易建聯在球衣退役儀式中致辭。 （中新社）

籃球／9號球衣趕在2023年退役 易建聯哽咽：我真的非常幸運

2023-12-29 19:05
前職棒選手張誌家在深圳住處猝死，其跨年夜和近日的行程受到關注。(圖／取自張誌家臉書)

張誌家跨年夜細節曝光 曾說「頭暈想回家」 中途買香腸

2024-01-02 16:06
前職棒球員張誌家在中國逝世，他的母親（後右）和大姊（左）2日下午緊急搭機前往深圳，抵達後會先向公安取得死亡證明書，後續再到殯儀館確認張誌家的遺體。（中央社）

國台辦：法醫已相驗張誌家遺體 深圳將協助善後

2024-01-02 10:16
ESPN轉播比賽意外拍到一名年輕女子掀衣露出乳房。（影片截圖）

球賽意外拍到女子露乳畫面 ESPN道歉 成人網站卻「重金尋人」

2024-01-04 19:05
金塊隊主力大將約柯奇。(路透)

NBA／再寫大三元特殊紀錄 約科奇卻希望退役後被遺忘

2023-12-29 11:33

超人氣

更多 >
三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近

四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近