我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

北韓突射200發砲彈 南韓下令延坪島居民緊急避難

MLB／好暖 大谷翔平與道奇合捐3103萬 助能登半島賑災

記者蘇志畬／即時報導
道奇隊二刀流球星大谷翔平展現暖男本色，與球團聯手捐出100萬美元協助家鄉震災。（取材自X平台）
道奇隊二刀流球星大谷翔平展現暖男本色，與球團聯手捐出100萬美元協助家鄉震災。（取材自X平台）

道奇隊二刀流球星大谷翔平展現暖男本色，對於家鄉日本的能登半島近日發生震災，大谷與球團聯手捐出100萬美元，也發表聲明表示：「希望大家可以團結一心，幫助那些受到地震影響的人們。」

日本能登半島在今年元旦發生規模7.6強震，死亡人數至昨天已超過80人，也有179人失聯，這場地震造成許多房屋傾倒，陸上交通和通訊尚未完全恢復，已確認的「全毀」和「半毀」建築物就有200棟以上。

大谷翔平今天在個人社群Instagram發表日文聲明指出，自己與道奇球團將捐贈100萬美元，供能登半島地震賑災使用，「感謝那些參與災後重建工作的人們，我也希望大家可以團結一心，幫助那些受到地震影響的人們，衷心期盼能早日尋獲失蹤者，受災區域也能盡快恢復。」

而道奇隊同樣以英文在自家官方社群發表與球團與大谷的兩則聲明，球團方面指出：「大谷翔平希望提供個人貢獻，道奇球團與古根漢棒球管理公司（道奇營運公司）與大谷合作，共同捐贈100萬美元，協助受到元旦日本震災的影響人們，我們的心與這些人們同在。」

大谷翔平去年季後雖然與道奇隊簽下10年7億美元的大約，但根據延遲支付條款，他今年可動用的年薪僅200萬美元。

道奇 大谷翔平 地震

上一則

NBA／約柯奇神奇三分球絕殺 逆轉勇士

下一則

場邊人語／小球算數 勇士勝出

延伸閱讀

MLB／教士隊又簽亞裔 南韓高祐錫加盟

MLB／教士隊又簽亞裔 南韓高祐錫加盟
MLB／大谷翔平沒加盟好失望 藍鳥總管：接到艱難的電話

MLB／大谷翔平沒加盟好失望 藍鳥總管：接到艱難的電話
MLB／大谷影響力擴散 主播：下一個喬丹

MLB／大谷影響力擴散 主播：下一個喬丹
MLB／本季5972轟最大號正是大谷翔平 官網：沒有什麼是他做不到的

MLB／本季5972轟最大號正是大谷翔平 官網：沒有什麼是他做不到的

熱門新聞

前職棒投手張誌家驚傳逝世，享年43歲。（本報資料照片）

台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

2024-01-01 20:38
12月29日晚，籃球運動員易建聯的球衣退役儀式在廣東東莞舉辦。圖為易建聯在球衣退役儀式中致辭。 （中新社）

籃球／9號球衣趕在2023年退役 易建聯哽咽：我真的非常幸運

2023-12-29 19:05
前職棒選手張誌家在深圳住處猝死，其跨年夜和近日的行程受到關注。(圖／取自張誌家臉書)

張誌家跨年夜細節曝光 曾說「頭暈想回家」 中途買香腸

2024-01-02 16:06
前職棒球員張誌家在中國逝世，他的母親（後右）和大姊（左）2日下午緊急搭機前往深圳，抵達後會先向公安取得死亡證明書，後續再到殯儀館確認張誌家的遺體。（中央社）

國台辦：法醫已相驗張誌家遺體 深圳將協助善後

2024-01-02 10:16
ESPN轉播比賽意外拍到一名年輕女子掀衣露出乳房。（影片截圖）

球賽意外拍到女子露乳畫面 ESPN道歉 成人網站卻「重金尋人」

2024-01-04 19:05
金塊隊主力大將約柯奇。(路透)

NBA／再寫大三元特殊紀錄 約科奇卻希望退役後被遺忘

2023-12-29 11:33

超人氣

更多 >
三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個