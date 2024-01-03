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MLB／巨約細節曝光 山本由伸 有2次逃脫機會

記者蘇志畬／綜合報導
山本由伸合約細節出爐，有兩次逃脫機會，時間點則要看手肘健康狀況決定。歐新社
山本由伸合約細節出爐，有兩次逃脫機會，時間點則要看手肘健康狀況決定。歐新社

日本澤村賞三連霸強投山本由伸今年球季將穿上道奇隊球衣登板，雙方去年簽下12年3.25億美元大約，2日合約細節出爐，山本由伸有兩次逃脫機會，然而時間點則要看手肘健康狀況決定。

根據美聯社報導，山本由伸如果在2024到2029年之間受傷，進行俗稱Tommy John的韌帶置換手術，或是因手肘傷勢導致連續134天待在傷兵名單，則跳脫條款的行使時間將是2031、2033年世界大賽之後，反之則可在2029、2031年世界大賽後就行使逃脫條款。

如果在第一種受傷情況下，道奇隊可以獲得2036年山本由伸的條件選擇權，年薪為1000萬美元且無買斷金；而合約中山本由伸雖無拒絕交易條款，但被交易的那個賽季結束後，可以行使跳脫條款。

至於這筆3.25億美元大約的支付方式，山本由伸今年年薪為500萬美元，明年1000萬美元、2026年1200萬美元，2027到2029年年薪皆為2600萬美元，2030到2031年為2900萬美元，2032到2035年年薪則為2800萬美元。

山本由伸合約中包含5000萬美元的簽約金，另外道奇隊還需要支付5062.5萬美元的入札金給歐力士隊，代表簽下山本由伸耗資3.75億美元。

他的合約中還具有不少保障條款，除非經本人同意，無法下放小聯盟，另外還包含全職翻譯、私人訓練師、物理治療師，客場飯店套房以及每年五張日本美國來回機票。

山本由伸合約細節出爐，有兩次逃脫機會，時間點則要看手肘健康狀況決定。（歐新社）
山本由伸合約細節出爐，有兩次逃脫機會，時間點則要看手肘健康狀況決定。（歐新社）

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