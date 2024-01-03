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MLB／MLB官網：新球季8件大事 最大的故事怎麼可能不是這個呢？

記者藍宗標／綜合報導
大谷翔平加盟道奇備受關注。（路透資料照片）
大谷翔平加盟道奇備受關注。（路透資料照片）

2024年剛剛來臨，大聯盟官網立刻推出新球季值得期待的八件大事，二刀流巨星大谷翔平加盟道奇隊排名第1，官網形容：「最大的故事情節怎麼可能不是這個呢？」

大谷離開待了6年的天使隊，生涯首次轉戰國聯球隊，和道奇簽下10年7億美元合約，官網指出，這位全球超級巨星、兩屆美聯MVP在去年12月12日簽下體壇史上最大合約，和另兩位MVP得主弗里曼（Freddie Freeman）、 貝茲（Mookie Betts）成為隊友，未來這支球隊會有多少名人堂成員？

官網提到，大谷今年不會登板投球令人遺憾，他雖是棒界最好的打者之一，卻從未參加季後賽，但所有人都看到他在世界棒球經典賽的表現，在最大舞台閃閃發光。

新生代重砲索托（ Juan Soto）跳槽洋基隊排名第2，日籍強投山本由伸在大聯盟首場先發位居第3。

官網特別強調，山本是近年最好的日本投手，儘管年僅25歲，身價卻像棒界為數不多的王牌投手之一，將與大谷一起改變洛杉磯的面貌，也讓道奇成為每5天必看一次（先發輪值場次）的球隊。

大聯盟新球季將於3月20日開打，道奇、教士隊在首爾高尺巨蛋進行海外開幕戰，官網列出的八件的大事還包括這是衛冕軍遊騎兵隊是重要的1年、最有前途的兩名球員都叫傑克森（金鶯隊Jackson Holliday、釀酒人隊Jackson Chourio）、在南韓進行非常特別的開幕戰、春訓首次登場的新秀對抗賽、巨人和紅雀隊6月將在阿拉巴馬州伯明罕（美國最古老的職業棒球場）交手。

道奇 阿拉巴馬州 大谷翔平

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