MLB／本季5972轟最大號正是大谷翔平 官網：沒有什麼是他做不到的

大聯盟本季飛行距離最遠的全壘打，正是大谷翔平轟出的。(路透)

大聯盟官網30日登出本季飛行距離最遠的10支全壘打，最大號沒有別人，正是美聯MVP大谷翔平，飛了493英尺，日本媒體直接換算成150.3公尺。

官網指出，今年例行賽出現5862轟，季後賽則有110轟，在這5972支全壘打中，平均飛行距離接近400英尺，最遠10支平均480英尺。

天使 隊7月1日在洛杉磯主場對響尾蛇隊之戰，大谷6局下從亨利（Tommy Henry）的手中轟出右外野陽春砲，本季第30轟出爐，飛行距離達493英尺，但天使最終2：6落敗。

官網特別提到，大聯盟本季最大號全壘打還是直打砲轟左投，「沒有什麼是大谷做不到的。」

本季最遠全壘打第2到10名依序是洋基隊史丹頓（Giancarlo Stanton）485英尺、洛磯隊瓊斯（Nolan Jones）483英尺、 費城 人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）483英尺、水手隊克蘭尼奇（Jarred Kelenic）482英尺、洛磯隊克朗（C.J. Cron）479英尺、勇士 隊達諾德（Travis d'Arnaud）474英尺、巨人隊韋德（LaMonte Wade Jr.）474英尺、洛磯隊麥克馬洪（Ryan McMahon）473英尺、勇士隊萊利（Austin Riley）473英尺。

勇士本季出現307轟，在大聯盟排名第1，道奇隊249轟居次，雙城、遊騎兵隊233轟並列第3，天使231轟名列第5，大谷以44轟下生涯首座美聯全壘打王。