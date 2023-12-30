MLB／2024千萬俱樂部日本7人 大谷翔平大幅領先2大天王

MLB二刀流巨星大谷翔平明年將披上道奇隊球衣，年薪7000萬美元創下空前紀錄。(路透)

2024年將到，MLB大聯盟新球季將在3月20日點燃戰火，二刀流巨星大谷翔平披上道奇 隊球衣再出發，年薪7000萬美元創下空前紀錄，全聯盟「千萬俱樂部」成員已有135人，其中包括7名日籍球員。

太空人 隊韋蘭德（Justin Verlander）、遊騎兵隊薛則（Max Scherzer）本季年薪4333萬3333美元，並列大聯盟史上單季最高薪，明年維持相同數字，但身價遭大谷大幅超前，另兩位年薪達4000萬美元的球員是遊騎兵隊狄葛隆（Jacob deGrom）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）。

光是「4000萬俱樂部」5大咖，明年身價就達2億3666萬6666美元，換算台幣超過72億6000萬元。

大谷為了讓道奇隊有更多經費尋找好手，10年合約期間每年只領200萬美元，多達6億8000萬美元等到約滿再領，日本 強投山本由伸最近也順利加盟，兩大天王未來將是長期隊友。

天使隊失去效力6年的大谷，明年瑞登（Anthony Rendon）年薪3857萬1428美元、楚奧特（Mike Trout）3711萬6666美元，分別在大聯盟排名第6、第7，兩人合計超過7568萬美元。

根據美國媒體spotrac公布的數字，明年身價達1000萬美元以上的135人，日本球員依序是大谷、小熊隊鈴木誠也2100萬、 紅襪隊吉田正尚1860萬、教士隊達比修有1600萬、大都會隊千賀滉大1500萬、老虎隊前田健太1400萬、藍鳥隊菊池雄星1000萬。

山本22日和道奇簽下12年3億2500萬美元合約，其中包括5000萬簽約紅利，總值寫下大聯盟投手新紀錄，平均年薪2708萬3333美元，由於合約內容還未完整公布，明年身價未知，因此暫時未被spotrac列名。