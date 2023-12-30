我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣史上「最強辯論王」是誰？ 網指他真戰神：無人能超越

回顧2023／疫情衝擊太深 今年7家知名企業破產

MLB／紅襪7屆明星投手塞爾轉戰勇士 傷病史獲關注

記者蘇志畬／即時報導
塞爾轉戰勇士。（美聯社）
塞爾轉戰勇士。（美聯社）

拿下MLB國聯東區冠軍6連霸的勇士隊，季後持續補強，今天從紅襪隊換來7屆明星賽投手塞爾（Chris Sale），先發輪值深度獲得補強。

根據大聯盟官網報導，勇士隊以游擊大物葛里森（Vaughn Grissom），向紅襪隊換來塞爾外加1700萬美元現金，代表明年球季塞爾剩下的2750萬美元薪資，勇士隊僅需負擔約1050萬美元，塞爾也放棄拒絕交易條款促成交易案。

勇士隊能夠以低價換得明星級投手，背後仍有風險，總經理安索波洛斯（Alex Anthopoulos）也坦言，健康因素會是外界關心的重點，「但是，我們認為他是季後賽等級的投手，這也是我們在市場上尋求補強的地方，我們會盡可能幫助他站在投手丘上。」

塞爾在2012到2018年連續入選明星賽，也都進入塞揚獎票選名單，最高排名第二，然而近年因傷病問題，出賽數急遽下滑，2021、2022年加起來僅出賽11場，今年球季則是20場出賽拿下6勝5敗，防禦率4.30，102.2局投出125次三振。

勇士隊目前輪值有弗里德（Max Fried）、史泰德（Spencer Strider）、摩頓（Charlie Morton）、愛德（Bryce Elder），加上塞爾，不過安索波洛斯指出，愛德要與羅培茲（Reynaldo Lopez）、蕭佛（AJ Smith-Shawver）競爭第5號先發。

勇士 季後賽 MLB

上一則

網球／大坂直美「曾想乾脆退休」當媽後心態變了

延伸閱讀

NBA／灰狼要換老闆了？前MLB球星A-Rod聯手收購

NBA／灰狼要換老闆了？前MLB球星A-Rod聯手收購
MLB／洋基補牛棚 送出潛力外野手

MLB／洋基補牛棚 送出潛力外野手
MLB／沒追到山本由伸 費城人盼與王牌惠勒續約

MLB／沒追到山本由伸 費城人盼與王牌惠勒續約
MLB／盼山本由伸投200局 松坂大輔：想看日本4強投爭塞揚

MLB／盼山本由伸投200局 松坂大輔：想看日本4強投爭塞揚

熱門新聞

大谷翔平送給道奇隊友凱利的老婆一輛保時捷。(擷自IG@ashleynicokelly)

MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號

2023-12-24 10:54
谷愛凌。（美聯社）

富比世女運動員收入榜出爐 谷愛凌排第2 冠軍是「她」

2023-12-22 20:16
中國游泳選手孫楊。（新華社）

游泳／孫楊無緣2024巴黎奧運 中國泳協選拔有新規

2023-12-23 01:32
莫蘭特完成空中接力鎖定勝局後，原要做出招牌「射擊」慶祝動作，不過意識到不對，馬上將「槍管」收起。（美聯社）

NBA／空中接力爆扣後慶祝 莫蘭特緊急「收槍」換動作

2023-12-27 02:10
12月29日晚，籃球運動員易建聯的球衣退役儀式在廣東東莞舉辦。圖為易建聯在球衣退役儀式中致辭。 （中新社）

籃球／9號球衣趕在2023年退役 易建聯哽咽：我真的非常幸運

2023-12-29 19:05
唐西奇送上聖誕大禮。（美聯社）

NBA／達拉斯有聖誕老人 唐西奇送全隊1人1台賓士腳踏車

2023-12-24 22:17

超人氣

更多 >
影／陸男星五年前舞蹈被翻出 網：科目三鼻祖

影／陸男星五年前舞蹈被翻出 網：科目三鼻祖
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料

便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料