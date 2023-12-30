MLB／紅襪7屆明星投手塞爾轉戰勇士 傷病史獲關注

塞爾轉戰勇士。（美聯社）

拿下MLB 國聯東區冠軍6連霸的勇士 隊，季後持續補強，今天從紅襪隊換來7屆明星賽投手塞爾（Chris Sale），先發輪值深度獲得補強。

根據大聯盟官網報導，勇士隊以游擊大物葛里森（Vaughn Grissom），向紅襪隊換來塞爾外加1700萬美元現金，代表明年球季塞爾剩下的2750萬美元薪資，勇士隊僅需負擔約1050萬美元，塞爾也放棄拒絕交易條款促成交易案。

勇士隊能夠以低價換得明星級投手，背後仍有風險，總經理安索波洛斯（Alex Anthopoulos）也坦言，健康因素會是外界關心的重點，「但是，我們認為他是季後賽 等級的投手，這也是我們在市場上尋求補強的地方，我們會盡可能幫助他站在投手丘上。」

塞爾在2012到2018年連續入選明星賽，也都進入塞揚獎票選名單，最高排名第二，然而近年因傷病問題，出賽數急遽下滑，2021、2022年加起來僅出賽11場，今年球季則是20場出賽拿下6勝5敗，防禦率4.30，102.2局投出125次三振。

勇士隊目前輪值有弗里德（Max Fried）、史泰德（Spencer Strider）、摩頓（Charlie Morton）、愛德（Bryce Elder），加上塞爾，不過安索波洛斯指出，愛德要與羅培茲（Reynaldo Lopez）、蕭佛（AJ Smith-Shawver）競爭第5號先發。