MLB／雅虎年度10大時刻 大谷翔平風光霸榜

勇士球星亞古納成為史上首位單季「40轟70盜」球員。（路透資料照片）

大谷翔平 在2023年為全球棒球迷創造許多回憶，「雅虎體育」公布「MLB 2023年讓球迷振奮的十大時刻」，大谷翔平與道奇 簽下10年7億美元巨約排第1。

雅虎體育回顧大谷今年表現，包含WBC經典賽冠軍戰的最後三振、交易截止日前的關注、同天2支全壘打又投出完封、季末右手肘尺骨側副韌帶斷裂，以及第2次全票奪下美聯MVP，「這些都為MLB史上最受期待的自由球員簽約，鋪上一條路。」

報導提到，「大谷翔平與道奇簽下令人咋舌、前所未有，且理所當然的10年7億美元合約，這是一切事情的結合，讓震驚的時刻成為現實。儘管大谷翔平合約有6.8億美元延遲付款，但這個數字成為2023年讓人難以忘懷的棒球回憶。」

排名第2是「新規則帶來史上最多盜壘」，大聯盟今年加大壘包又限制牽制次數，讓盜壘成功率大增，今年有3503次盜壘成功，去年只有2486次。勇士 球星亞古納（Ronald Acuña Jr.）本季累積41轟和73次盜壘成功，成為史上首位單季「40轟70盜」球員，與大谷翔平都是全票MVP，也是大聯盟首見紀錄。