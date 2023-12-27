MLB／強投們的「御用捕手」 白襪1年約網羅老將馬多納度

馬多納度蹲捕功力不俗，是許多強投指定的搭配對象。（路透）

白襪今天宣布以「1+1」合約簽下37歲的太空人 隊鐵捕馬多納度（Martin Maldonado），期盼有著金手套、世界大賽 冠軍經驗的他能替年輕的投手群帶來提升作用。

馬多納度大聯盟生涯一共待過5隊，而太空人是他生涯出賽最多的一隊，自從2018年被交易至休士頓，馬多納度6年間累積58轟，平均打擊率不到2成，攻擊指數更只有.623，遠遠不如聯盟平均，今年則是15轟、36打點，馬多納度能夠在大聯盟存活13年，靠的就是優異的蹲捕能力。

在隊內受到愛戴的馬多納度，一直是強投們的「御用捕手」，包含柯爾（Gerrit Cole）、韋蘭德（Justin Verlander）以及大谷翔平 都替他的接捕功力背書，馬多納度曾在2017年拿下金手套，並於2022年隨隊拿下世界大賽冠軍，該年季後賽太空人團隊防禦率僅2.29，不過本季馬多納度的「防盜器」失靈，阻殺率僅1成4。

雖然馬多納度選擇轉戰風城，不過太空人的捕手深度仍十分充裕，迪亞茲（Yainer Diaz）菜鳥賽季就狂掃23發全壘打，早已是球隊下個世代的頭號捕手接班人；此外太空人休賽季也以2年1200萬美元網羅上季表現不俗的卡拉提尼（Victor Caratini），預計將擔任替補。