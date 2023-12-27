MLB／沒追到山本由伸 費城人盼與王牌惠勒續約

惠勒下賽季末將成為自由球員，加盟費城人後他年年都繳出明星級成績。（路透）

山本由伸上周宣布，以12年3.25億投手史上最大約加盟道奇隊，有贏家就有輸家，對先發輪值有需求的季後賽競爭者，目光紛紛轉向市場上剩餘投手，但費城 人並不跟風，而是打算將預算 花在補強外野手和續約王牌投手惠勒（Zack Wheeler）上。教士隊日前從白襪隊讓渡名單中挑走曾經不要的帕提諾（Luis Patino），補強投手戰力。

費城人在自由市場剛開市時，隨即以7年1.72億美元價碼和自家養成的諾拉（Aaron Nola）達成續約，當時總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）就提到球隊接下來的操盤目標都是補強弱項，包含牛棚、中外野等，但願意為山本由伸破例。

追求山本失利後，費城人著眼在替陣容提升深度，而非剩餘的大咖自由球員，除了相對溫和的微幅升級外，球隊首要任務也放在續約惠勒上。惠勒2019年以5年1億1800萬美元加盟費城人，現在看來是物超所值，明年季末將成為自由球員的他屆時將滿34歲，球隊應會朝高薪短約談續約。

另外，教士隊日前從白襪隊讓渡名單中挑走了帕提諾（Luis Patino），補強投手戰力，帕提諾正是3年前教士為了得到塞揚強投史奈爾（Blake Snell）而送出的交易包裹一員，曾為大物新秀的他轉戰光芒後表現不如預期，如今也證明這筆交易是教士大獲全勝。

除了交易主菜帕提諾輾轉回到老東家，一同被送至光芒的球員後續都沒有亮眼表現，梅西 亞、亨特休賽季已離開光芒體系，亨特更從未上過大聯盟；威克斯是唯一還在光芒陣中的球員，今年24歲的他在2A防禦率高達5.23。