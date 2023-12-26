MLB／大谷：若手肘再動刀 恐難繼續二刀流

大谷翔平明年賽季將不會站上投手丘。（美聯社）

在日本 NHK電視台製作的大谷翔平 特別節目中，大谷坦言如果右手手肘再動刀，可能難以維持二刀流。

大谷在2018年曾進行手肘韌帶置換手術（TJ手術），今年9月他右手肘再度受傷，用「內部支撐（internal brace）」新技術治療，明年確定無法重返投手丘。對此大谷在節目上表示，「作為投手第二次動手術，如果再次出現相同症狀，會考 慮換守備位置，不確定是哪個位置，但事情可能會變成那樣。」

大谷認為自己能預測疲勞的高點和累積程度，但被投球時鐘影響，「今年有投球計時器，讓我有點不適應，持續出賽疲勞更容易累積，有改善的空間。」

近年橫掃球（sweeper）成為大聯盟投手熱門球路，大谷是其中的佼佼者，但也對手肘造成壓力，大谷就表示，「當球速提高時，肘部施加力量會改變，球速上升是主因。」

大谷翔平上個月榮獲美聯年度MVP，他在節目上與愛犬「擊掌」，成為媒體及球迷關注焦點。節目中，大谷也提到自己與愛犬的生活日常。

當大谷被問「想成為怎樣的人」時，他回答：「吃飯、睡覺、棒球（Eat，Sleep，Baseball）。」大谷翔平直言想法沒太多改變，「作為一名普通人，吃好吃的食物、打棒球和睡很多覺，這就是最好的。」