MLB／道奇凱利讓出17號 大谷回報他的老婆保時捷

加入道奇隊的大谷翔平。（路透資料照片）

大谷翔平 以10年7億美元天價加盟道奇 隊，穿上最熟悉的17號球衣，為了感謝隊友凱利（Joe Kelly）讓出背號，直接送他的老婆一輛保時捷名車。

大谷在聖誕節前夕送出大禮，美國媒體ABC7.com指出，他知道如何表達感激之情。

凱利的老婆艾許利（Ashley Kelly）在社群秀出相關影片，她在家門口看到有人送來保時捷，露出相當驚喜的表情，凱利在一旁笑說：「這輛車是妳的，大谷想要送妳。」

艾許利真的嚇一大跳，開心形容這是人生最酷的日子之一，非常感謝大谷。

美媒指出，這份大禮顯然是對凱利夫婦的尊重，他們在吸引大谷與道奇簽約的過程中扮演熱情配角。

凱利生涯12年先後效力紅雀、紅襪、道奇、白襪隊，出賽450場包括81場先發，投出53勝37敗7救援、防禦率3.95，最近才和道奇簽下明年800萬美元合約，決定把17號球衣讓給大谷，這是大谷在天使 隊6年使用的背號。

此外，天使隊擁有大谷翔平6年，明年失去這位高人氣球星，展開春訓後首場熱身賽剛好對決道奇隊，大谷首次以敵人身分亮相，勢必造成轟動，更別說例行賽開打後，9月3、4日在天使球場進行的洛杉磯「高速公路大戰」。

大谷明年不再向熟悉的天使春訓基地報到，改披道奇球衣後，2月23、23日熱身賽和教士隊交手，24日就要和老東家碰面，也是天使首場熱身賽，他將坐在客場休息區對戰昔日隊友。