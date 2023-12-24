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MLB／轉戰道奇首次對決天使 大谷翔平明年可望完成砲轟30隊

記者藍宗標／台北即時報導
大谷翔平。（美聯社）
大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平轉戰道奇隊，簽下10年7億美元驚人合約，未來主戰場變成國聯，明年也會在洛杉磯「高速公路大戰」首次對決老東家天使隊，很有機會完成對戰30隊全部開轟的難得紀錄。

大谷效力天使6年出現171轟，前年46轟締造個人生涯單季新高，今年則以44轟奪下首座美聯全壘打王，全壘打數只差4支追平松井秀喜，並列日本球員最多。

大谷跳槽道奇首季就可超越松井，甚至可能超前南韓退役好手秋信守的218轟紀錄，躍居亞洲球員榜首。

從2018年3月30日大聯盟首戰至今，大谷已經對戰兩聯盟29隊，對其中24隊出現全壘打，產量最多的3隊都在美聯西區，分別是遊騎兵隊19轟、運動家隊18轟、水手隊17轟。

大谷還未有機會開轟的6隊除了天使，還有5支國聯球隊，分別是國民、費城人、紅雀、巨人、馬林魚隊，明年有機會全部開張，完成對戰30隊全壘打大滿貫。

大聯盟從今年開始，各隊必須對戰全部29支敵隊，道奇明年3月20、21日在南韓首爾高尺巨蛋對決教士隊，進行大聯盟海外開幕戰，29日起在主場對紅雀展開4連戰，大谷出現生涯對戰首轟的可能性應該不小。

道奇明年對這5支國聯球隊至少對戰6場，尤其同區的巨人更達13場，大谷只要穩定出賽，不是不可能全部開轟；值得一提的是，他過去對決巨人11場，合計36打數6安打、打擊率1成67，未來對戰更頻繁，首支全壘打可望很快出爐。

另外，道奇、天使明年將在「高速公路大戰」交手4場，道奇6月22、23日擔任主隊，天使則是9月4、5日，大谷一旦砲轟老東家將是美、日球迷關注的焦點話題。

道奇 天使 南韓

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