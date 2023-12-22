我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

好市多Target聖誕買氣旺 龍年特色禮品吸睛

MLB／大谷翔平收NFL公羊隊球衣 網友笑：又轉隊了？

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平（左）造訪NFL洛杉磯公羊隊主場，獲得特製球衣。（美聯社）
大谷翔平（左）造訪NFL洛杉磯公羊隊主場，獲得特製球衣。（美聯社）

NFL洛杉磯公羊隊21日的賽事吸引媒體關注，全因大谷翔平、山本由伸的名字一起出現在貴賓名單中，最終僅大谷現身，仍然造成場內一陣轟動。

紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）21日率先報導，大谷、山本將會出席公羊主場賽事；多位洛杉磯當地記者也跟進證實，包括洛杉磯時報記者哈里斯（Jack Harris）進一步提到，兩人預計都會待在老闆包廂裡觀戰。

消息走漏，是因公羊此役的嘉賓名單，外界期待這是大谷拉攏山本加入道奇陣營的場合，但山本並未現身。消息指出，大谷陣營邀請山本一起觀看這場比賽，這也是山本名字會出現在名單上的原因，但山本最終來不了。

大谷如期來到公羊SoFi體育場，身旁只有翻譯水原一平，兩人的到來受到球員、球迷熱烈歡迎，公羊球團為他送上特製印有的17號背號和「OHTANI」的球衣，網友回應也很捧場：「又轉隊了？」「這難道是2026年公羊四分衛嗎？」

但也有更多球迷納悶，為何時至今日才見到大谷造訪公羊的盛況，「他根本沒搬家欸！他已經在洛杉磯待了6年。」「完全顯示了根本沒人在乎天使，大谷跟同城市的另一支球隊簽約，結果現在搞得好像教宗訪美一樣。」

洛杉磯 大谷翔平 道奇

上一則

富比世女運動員收入榜出爐 谷愛凌排第2 冠軍是「她」

下一則

NBA／安比德連13場「30-10」 破張伯倫59年紀錄

延伸閱讀

MLB／道奇大撒幣簽大谷+山本日本雙星 估破第3層豪華稅

MLB／道奇大撒幣簽大谷+山本日本雙星 估破第3層豪華稅
MLB／如何說服大谷加盟？ 道奇總管「一句話」打動他

MLB／如何說服大谷加盟？ 道奇總管「一句話」打動他
MLB／道奇傳簽下山本由伸 12年3.25億美元破紀錄巨約

MLB／道奇傳簽下山本由伸 12年3.25億美元破紀錄巨約
MLB／在國家隊、職業隊都是MVP 大谷翔平2奪美聯社大獎

MLB／在國家隊、職業隊都是MVP 大谷翔平2奪美聯社大獎

熱門新聞

戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬琳，獲得冠軍。(新華社)

羽球年終賽／奪冠獎金20萬 戴資穎笑：不曉得那麼高

2023-12-17 15:46
谷愛凌。（美聯社）

富比世女運動員收入榜出爐 谷愛凌排第2 冠軍是「她」

2023-12-22 20:16
日本「二刀流」球星大谷翔平宣布加盟道奇後，48小時內的球衣銷售速度成為史上第一。（美聯社）

MLB／買大谷翔平球衣「沒員工價」 道奇教頭猶豫了…

2023-12-21 02:40
大谷翔平(左)、道奇球團總裁弗里德曼(右)。（美聯社）

MLB／如何說服大谷翔平加盟？道奇總管揭祕「說了這些話」

2023-12-21 06:06
谷愛凌奪新賽季第二冠。（新華社）

滑雪／谷愛凌美國銅山站奪冠 近2年不知道輸的感覺

2023-12-15 20:00
格林對諾基奇動粗遭無限期禁賽。(路透)

NBA／格林又動粗遭無限期禁賽 勇士總教練：合理的懲罰

2023-12-15 19:25

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦