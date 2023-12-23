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MLB／山本由伸加盟道奇 12年3.25億元合約破紀錄

體育新聞組／綜合報導
山本由伸將與道奇隊簽下12年、3.25億美元合約，締造史上投手最大合約。（美聯社）
山本由伸將與道奇隊簽下12年、3.25億美元合約，締造史上投手最大合約。（美聯社）

今年冬天的自由市場，有誰搶得贏道奇隊？三屆日本職棒澤村賞得主山本由伸爭奪戰出爐，他點頭與道奇簽下12年3.25億美元合約，與大谷翔平當隊友，合約總值、年限打破全職投手紀錄。

大谷翔平才與道奇簽下10年、7億美元的體壇最大合約，不過其中97%採取延遲支付，僅占道奇團隊薪資額度4600萬美元。

山本由伸的合約無延遲付款、附帶5000萬美元簽約金，以總值3.25億美元打破洋基隊王牌投手柯爾的9年3.24億美元紀錄，12年長度也是投手合約前所未見，在大聯盟還一球未投，就已讓各隊為他大撒幣。

道奇先後搶下大谷、山本，將今年3月在世界棒球經典賽奪冠的日本隊兩張王牌納入麾下，兩筆投資超過10億美元。洛杉磯時報分析，大谷高達6.8億美元的延遲付款，讓爭取山本的計畫得以實現，道奇等於拿向大谷「融資」的錢去簽下山本。

在簽下山本由伸前，道奇團隊薪資粗估2.54億美元，超過2024年豪華稅第1層級的2.37億美元，加上山本可能直接突破第3層級的2.77億美元，最高第4層級為2.97億美元。

大谷手肘韌帶動刀，明年預計以單刀模式出賽，25歲的山本有望為道奇扛起王牌投手重任，與布勒（Walker Buehler）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）共組輪值。

對於兩支紐約球隊在爭奪戰中落敗，「紐約郵報」怨嘆：「這就是被當匹茲堡的感覺、這就是被當克利夫蘭的感覺」。

「紐約郵報」報導寫到，「大谷前腳跟剛與道奇簽下10年7億美元合約，山本緊接著也選了道奇」，「現在洛杉磯才是球星們想去的地方」。

此外，山本由伸母隊歐力士隊則賺進5060萬美元入札金，排名史上第三高，僅次於達比修有5170萬美元、松坂大輔5111萬美元，但兩人的數字都出現在價高者得議約權的年代，現行制度是按合約總額採比例計算，時空背景全然不同。

日職「四冠王」山本由伸（右）即將加盟道奇隊，與日本二刀流球星大谷翔平（左）繼經典...
日職「四冠王」山本由伸（右）即將加盟道奇隊，與日本二刀流球星大谷翔平（左）繼經典賽後再次成為隊友。（美聯社）

道奇 大谷翔平 洛杉磯

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