我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

「近萬平方呎、6臥室」金山今年最貴豪宅 3450萬元出售

MLB／道奇大撒幣簽大谷+山本日本雙星 估破第3層豪華稅

記者蘇志畬／即時報導
日職「四冠王」山本由伸（右）即將加盟道奇隊，與日本二刀流球星大谷翔平（左）繼經典賽後再次成為隊友。（美聯社）
日職「四冠王」山本由伸（右）即將加盟道奇隊，與日本二刀流球星大谷翔平（左）繼經典賽後再次成為隊友。（美聯社）

日職「四冠王」山本由伸即將加盟道奇隊，與日本二刀流球星大谷翔平經典賽後再次成為隊友，而大谷翔平鉅額合約中的延遲支付條款，才讓道奇隊能夠與山本簽下12年、3.25億美元大約，而山本合約無延遲支付。

大谷翔平在今年12月10日才與道奇簽下10年、7億美元的世界體壇最大合約，不過其中有97%採取延遲支付，代表這10年間大谷翔平年薪僅200萬美元，而計算後占據團隊薪資額度從7000萬美元下降到4600萬美元。

大谷與道奇簽約後不到2周，山本由伸也加入，大谷團隊薪資的額度差距是2400萬美元，而山本由伸傳出與道奇隊簽下12年、3.25億美元，平均年薪約2700萬美元，兩個數字十分接近。

大谷翔平在加盟記者會上就曾表達，延遲支付是自己的主意，希望讓球隊在團隊薪資上更有空間，「幫助道奇，簽下其他好球員，成為更好的隊伍。」而在招攬山本由伸時，大谷翔平也親自出席。

大谷騰出的空間，道奇有好好利用，在山本之前還交易來葛拉斯諾（Tyler Glasnow），並以5年1.36億美元提前續約，光就現金支出來看，道奇今年冬天補強後，一年就多了1.1億美元。

而在尚未加入山本由伸的薪資前，道奇團隊薪資粗估來到2.54億美元，已經超過2024年豪華稅第1層級的2.37億美元，加上山本可能直接突破第3層級的2.77億美元，最高第4層級為2.97億美元。

道奇 大谷翔平 經典賽

上一則

NBA／明年籃球名人堂 卡特、2008奧運隊獲提名

延伸閱讀

MLB／道奇傳簽下山本由伸 12年3.25億美元破紀錄巨約

MLB／道奇傳簽下山本由伸 12年3.25億美元破紀錄巨約
MLB／在國家隊、職業隊都是MVP 大谷翔平2奪美聯社大獎

MLB／在國家隊、職業隊都是MVP 大谷翔平2奪美聯社大獎
MLB／如何說服大谷翔平加盟？道奇總管揭祕「說了這些話」

MLB／如何說服大谷翔平加盟？道奇總管揭祕「說了這些話」
MLB／買大谷翔平球衣「沒員工價」 道奇教頭猶豫了…

MLB／買大谷翔平球衣「沒員工價」 道奇教頭猶豫了…

熱門新聞

戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬琳，獲得冠軍。(新華社)

羽球年終賽／奪冠獎金20萬 戴資穎笑：不曉得那麼高

2023-12-17 15:46
大谷翔平正式加盟道奇，穿上道奇隊17號球衣。（歐新社）

MLB／正式披道奇17號戰袍 大谷翔平：我想要世界大賽冠軍

2023-12-14 19:29
日本「二刀流」球星大谷翔平宣布加盟道奇後，48小時內的球衣銷售速度成為史上第一。（美聯社）

MLB／買大谷翔平球衣「沒員工價」 道奇教頭猶豫了…

2023-12-21 02:40
柯瑞。（路透）

NBA／勇士維金斯被降板凳 柯瑞領導力受質疑 教頭發聲了…

2023-12-14 22:55
谷愛凌奪新賽季第二冠。（新華社）

滑雪／谷愛凌美國銅山站奪冠 近2年不知道輸的感覺

2023-12-15 20:00
格林對諾基奇動粗遭無限期禁賽。(路透)

NBA／格林又動粗遭無限期禁賽 勇士總教練：合理的懲罰

2023-12-15 19:25

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決