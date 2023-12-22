MLB／道奇大撒幣簽大谷+山本日本雙星 估破第3層豪華稅

日職「四冠王」山本由伸（右）即將加盟道奇隊，與日本二刀流球星大谷翔平（左）繼經典賽後再次成為隊友。（美聯社）

日職「四冠王」山本由伸即將加盟道奇 隊，與日本二刀流球星大谷翔平 繼經典賽 後再次成為隊友，而大谷翔平鉅額合約中的延遲支付條款，才讓道奇隊能夠與山本簽下12年、3.25億美元大約，而山本合約無延遲支付。

大谷翔平在今年12月10日才與道奇簽下10年、7億美元的世界體壇最大合約，不過其中有97%採取延遲支付，代表這10年間大谷翔平年薪僅200萬美元，而計算後占據團隊薪資額度從7000萬美元下降到4600萬美元。

大谷與道奇簽約後不到2周，山本由伸也加入，大谷團隊薪資的額度差距是2400萬美元，而山本由伸傳出與道奇隊簽下12年、3.25億美元，平均年薪約2700萬美元，兩個數字十分接近。

大谷翔平在加盟記者會上就曾表達，延遲支付是自己的主意，希望讓球隊在團隊薪資上更有空間，「幫助道奇，簽下其他好球員，成為更好的隊伍。」而在招攬山本由伸時，大谷翔平也親自出席。

大谷騰出的空間，道奇有好好利用，在山本之前還交易來葛拉斯諾（Tyler Glasnow），並以5年1.36億美元提前續約，光就現金支出來看，道奇今年冬天補強後，一年就多了1.1億美元。

而在尚未加入山本由伸的薪資前，道奇團隊薪資粗估來到2.54億美元，已經超過2024年豪華稅第1層級的2.37億美元，加上山本可能直接突破第3層級的2.77億美元，最高第4層級為2.97億美元。