MLB／道奇傳簽下山本由伸 12年3.25億美元破紀錄巨約

根據ESPN報導，山本由伸將與道奇隊簽下12年、3.25億美元合約，締造史上投手最大合約。（美聯社）

日本強投山本由伸的落腳處出爐，根據ESPN報導，山本由伸將與道奇 隊簽下12年、3.25億美元合約，超越洋基 隊強投柯爾（Gerrit Cole），締造史上投手最大合約。

效力歐力士隊的山本由伸連續兩季奪得投手「四冠王」，包辦勝投、防禦率、三振王、以及最高勝率四大獎項，季後透過入札制度，挑戰美國大聯盟舞台，掀起一場「山本爭奪戰」，道奇、洋基、大都會 、巨人、費城人、紅襪、藍鳥等隊都在爭取他的加盟。

稍早傳出，山本由伸的抉擇名單已經縮減到道奇、洋基、大都會，而洋基轉播單位「Yes」分析師柯瑞（Jack Curry）更率先爆料，「聽說，山本由伸會與道奇簽約，金額超過3億美元」。

ESPN知名記者帕桑（Jeff Passan）也跟進報導，並提出合約細節，山本由伸與道奇簽下的是一筆12年、3億2500萬美元合約，另外還要付出5060萬美元的入札金。

帕桑表示，山本由伸的金額剛好比柯爾當年的合約多了100萬美元。柯爾的9年3.24億美元合約原本是史上最巨額的投手合約，不過柯爾平均年薪是3600萬美元，山本則是2700萬美元。