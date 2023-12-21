我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無證客擠爆拘留中心 亞利桑納街頭「直接放人」

與美軍通話 解放軍參謀長劉振立：台灣問題純屬中國內政

MLB／在國家隊、職業隊都是MVP 大谷翔平2奪美聯社大獎

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平本季投打持續高水準發揮，橫掃多個大獎。（美聯社）
大谷翔平本季投打持續高水準發揮，橫掃多個大獎。（美聯社）

大谷翔平豐收的2023年，趕在歲末年終再奪下一座獎項，榮獲美聯社票選為年度最佳男性運動員，3年內第2次拿下這座獎項，這回除了在大聯盟的年度MVP賽季外，3月率領日本隊在世界棒球經典賽奪冠更是加分點。

大谷在87張選票中拿到20張，足壇、網壇兩大天王梅西（Lionel Messi）和約克維奇（Novak Djokovic）各拿到16張，NBA金塊隊球星約科奇（Nikola Jokic）拿到12張。

大谷成為史上第11位兩度以上拿下美聯社最佳男性運動員獎項的選手，名單中還包括喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）、伍茲（Tiger Woods）等人，以及道奇隊史傳奇投手考法克斯（Sandy Koufax）。

美聯社報導中提到，大谷翔平在經典賽的表現是他能獲選關鍵，「他在2017年季後離開日本，前往棒壇最高殿堂追逐他的夢想，在家鄉仍有許多球迷關注他的表現，當他有了為日本效力的機會，大谷雙手抓住了機會。」回到大聯盟場上，大谷締造生涯第二個全票MVP賽季，為國家隊、職業隊都繳出MVP成績單，在票選上脫穎而出。

日本 大谷翔平 經典賽

上一則

NBA／前次交手遭狠酸…哈登攜手雷納德復仇獨行俠

延伸閱讀

MLB／如何說服大谷翔平加盟？道奇總管揭祕「說了這些話」

MLB／如何說服大谷翔平加盟？道奇總管揭祕「說了這些話」
MLB／買大谷翔平球衣「沒員工價」 道奇教頭猶豫了…

MLB／買大谷翔平球衣「沒員工價」 道奇教頭猶豫了…
MLB／告別大谷 傳天使鎖定塞揚強投史奈爾

MLB／告別大谷 傳天使鎖定塞揚強投史奈爾
「抱狗的亞洲男生有像大谷翔平」南加僑民巧遇大咖球星

「抱狗的亞洲男生有像大谷翔平」南加僑民巧遇大咖球星

熱門新聞

戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬琳，獲得冠軍。(新華社)

羽球年終賽／奪冠獎金20萬 戴資穎笑：不曉得那麼高

2023-12-17 15:46
大谷翔平正式加盟道奇，穿上道奇隊17號球衣。（歐新社）

MLB／正式披道奇17號戰袍 大谷翔平：我想要世界大賽冠軍

2023-12-14 19:29
柯瑞。（路透）

NBA／勇士維金斯被降板凳 柯瑞領導力受質疑 教頭發聲了…

2023-12-14 22:55
谷愛凌奪新賽季第二冠。（新華社）

滑雪／谷愛凌美國銅山站奪冠 近2年不知道輸的感覺

2023-12-15 20:00
格林對諾基奇動粗遭無限期禁賽。(路透)

NBA／格林又動粗遭無限期禁賽 勇士總教練：合理的懲罰

2023-12-15 19:25
日本「二刀流」球星大谷翔平宣布加盟道奇後，48小時內的球衣銷售速度成為史上第一。（美聯社）

MLB／買大谷翔平球衣「沒員工價」 道奇教頭猶豫了…

2023-12-21 02:40

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了