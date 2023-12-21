我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

礙於競選經費 打造綠色加州 議員說的比做的多

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

MLB／告別大谷 傳天使鎖定塞揚強投史奈爾

體育新聞組／綜合報導
史奈爾合約年投出身價，奪下國聯塞揚獎。（路透）
史奈爾合約年投出身價，奪下國聯塞揚獎。（路透）

在二刀流巨星大谷翔平確定轉戰洛杉磯另一支球隊道奇隊後，天使隊戰力面臨折損，原先就擠不進季後賽的陣容一下子少了整整10WAR值的產能，不過球隊顯然沒有打掉重建的意思，仍在自由市場上動作頻頻，近期他們將目光鎖定在史奈爾（Blake Snell）身上。

據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）報導，天使近期和史奈爾陣營進行了對話，並且對這名新科國聯塞揚獎得主很有興趣，「天使不被認為是山本由伸的有力競爭者，因此他們不需要等待山本的選擇再來採取行動。」

史奈爾和山本由伸是現自由市場上公認最佳的兩名投手，其中山本又因為年紀優勢掀起一波搶人大戰，如同眾球星要先等待大谷翔平「開獎」後才會決定去向，史奈爾的市場熱度也受到山本的波及，這或許也給了天使搶人優勢，能夠更積極和史奈爾接觸。

除了天使之外，巨人和大都會據傳都是密切關注史奈爾的球隊，他們也同時在競爭山本由伸，本季史奈爾繳出14勝9敗，防禦率2.25成績，180局內飆出234次三振，同時也送出全聯盟最多的99次四壞球。

如果扣除大谷翔平132局內投出3.14防禦率，目前預計組成天使下賽季輪值的5名投手今年合計先發111場，防禦率高達4.53，補強先發投手仍是休賽季的重要課題。

天使 大谷翔平 大都會

上一則

NBA／季中錦標賽後僅拿1勝 湖人透露不排除先發變陣

下一則

NBA／里拉德飆7三分球 2萬分達標…字母哥大三元退馬刺

延伸閱讀

MLB／肥約在望？山本由伸與洋基、道奇二度會面

MLB／肥約在望？山本由伸與洋基、道奇二度會面
「抱狗的亞洲男生有像大谷翔平」南加僑民巧遇大咖球星

「抱狗的亞洲男生有像大谷翔平」南加僑民巧遇大咖球星
MLB／肥約在望？山本由伸還沒簽約已喊經紀人「Super Joel」

MLB／肥約在望？山本由伸還沒簽約已喊經紀人「Super Joel」
MLB／山本由伸爭奪戰 道奇洋基領先

MLB／山本由伸爭奪戰 道奇洋基領先

熱門新聞

大谷翔平。（路透）

MLB／大谷翔平「延遲支付」逃避豪華稅？敵對老闆幫澄清

2023-12-12 20:59
戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬琳，獲得冠軍。(新華社)

羽球年終賽／奪冠獎金20萬 戴資穎笑：不曉得那麼高

2023-12-17 15:46
大谷翔平正式加盟道奇，穿上道奇隊17號球衣。（歐新社）

MLB／正式披道奇17號戰袍 大谷翔平：我想要世界大賽冠軍

2023-12-14 19:29
大谷翔平。（路透）

MLB／沒搶到大谷翔平？舊金山巨人：我們也曾提出7億合約

2023-12-12 21:28
柯瑞。（路透）

NBA／勇士維金斯被降板凳 柯瑞領導力受質疑 教頭發聲了…

2023-12-14 22:55
格林對諾基奇動粗遭無限期禁賽。(路透)

NBA／格林又動粗遭無限期禁賽 勇士總教練：合理的懲罰

2023-12-15 19:25

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
4生肖新年元月運勢旺旺來 屬龍吉星照耀、屬羊耐心等機會

4生肖新年元月運勢旺旺來 屬龍吉星照耀、屬羊耐心等機會