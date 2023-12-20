我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整修紐約皇后大道 聯邦撥3千萬 洗刷「死亡大道」汙名

紐約市警109分局新局長科爾曼：嚴打車輛盜竊

MLB／紐約不能沒有「Jeter」洋基網羅貝茲交易案碎片

聯合新聞網／ 即時報導
前紅襪大物新秀道恩斯新賽季將轉戰洋基。（路透）
前紅襪大物新秀道恩斯新賽季將轉戰洋基。（路透）

洋基隊19日宣布從國民隊讓渡名單中挑走內野手道恩斯（Jeter Downs），撞名洋基「翹臀隊長」基特（Derek Jeter）的他還主守游擊，令球迷直呼巧合，值得一提的是，當初死敵紅襪將貝茲（Mookie Betts）送至道奇換來的包裹中，已經有2人在這個冬天轉戰紐約。

道恩斯2017年選秀會上被紅人隊指名，被交易到道奇後逐漸邁入頂尖新秀行列，2020、2021賽季獲選為聯盟百大新秀，也成為道奇爭取巨星貝茲的籌碼之一，2020年初，道奇將道恩斯、維杜戈（Alex Verdugo）和康納．王（Connor Wong）3人打包，換來了貝茲及普萊斯（David Price）。

不過道恩斯來到紅襪後表現令人大失所望，並沒有打出大物身手，去年首登大聯盟僅出賽14場，留下1成54打擊率和1轟，季末旋即遭球隊放棄，進入讓渡名單後被國民挑走，本季更只出賽6場，累積5個零星打數，現確定下賽季將再換東家，將在春訓爭取大聯盟替補內野位置。

洋基這個休賽季已經向紅襪交易來了維杜戈，預計將擔綱開幕戰先發外野手，19日再找來道恩斯，兩人湊巧都是在同一筆交易案中轉隊，如今在紐約重新聚首，反而是當時包裹中評價最低、被認為最像「配菜」的捕手康納．王待在紅襪的時間最長。

道奇 洋基

上一則

NBA／康寧漢飆43分 救不了活塞24連敗…再輸2場平紀錄

下一則

NBA／這旗必須得掛？傳聯盟施壓湖人掛首屆季中錦標賽錦旗

延伸閱讀

MLB／大聯盟年薪飆 明年5人破4千萬

MLB／大聯盟年薪飆 明年5人破4千萬
MLB／明年4000萬俱樂部5人破紀錄 大谷年薪太難超越

MLB／明年4000萬俱樂部5人破紀錄 大谷年薪太難超越
移民、援助協議未敲定 參院延遲休會

移民、援助協議未敲定 參院延遲休會
周末這樣玩／慶聖誕 遊聖地牙哥堅果農場

周末這樣玩／慶聖誕 遊聖地牙哥堅果農場

熱門新聞

大谷翔平。（路透）

MLB／大谷翔平「延遲支付」逃避豪華稅？敵對老闆幫澄清

2023-12-12 20:59
大谷翔平。（路透）

MLB／沒搶到大谷翔平？舊金山巨人：我們也曾提出7億合約

2023-12-12 21:28
戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬琳，獲得冠軍。(新華社)

羽球年終賽／奪冠獎金20萬 戴資穎笑：不曉得那麼高

2023-12-17 15:46
大谷翔平正式加盟道奇，穿上道奇隊17號球衣。（歐新社）

MLB／正式披道奇17號戰袍 大谷翔平：我想要世界大賽冠軍

2023-12-14 19:29
勇士格林使出右勾拳痛擊太陽中鋒。

NBA／勇士格林使出右勾拳痛擊太陽中鋒 又被驅逐出場

2023-12-13 00:35
棒球巨星大谷翔平轉隊至道奇隊。（美聯社）

MLB／大谷公布簽約瞬間 道奇投手：球隊群組裡都瘋了

2023-12-11 00:00

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單
開罐頭後做這件事 降低鈉含量更健康

開罐頭後做這件事 降低鈉含量更健康