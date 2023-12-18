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MLB／明年4000萬俱樂部5人破紀錄 大谷年薪太難超越

記者藍宗標／即時報導
大谷翔平靠著道奇隊的肥約，明年年薪將破7000萬，不過他與道奇的10年合約期間每年只領200萬元。（美聯社）
大谷翔平靠著道奇隊的肥約，明年年薪將破7000萬，不過他與道奇的10年合約期間每年只領200萬元。（美聯社）

MLB二刀流巨星大谷翔平轉戰道奇隊，新球季年薪飆到7000萬元，寫下大聯盟空前紀錄，短期內不可能被超越，明年已有5人身價超過4000萬元，也是前所未見。

大聯盟今年16人年薪達3000萬元以上，大谷首次加入「3000萬俱樂部」，明年一口氣增加4000萬元；就算他和道奇談好條件，10年合約期間每年只領200萬元，其餘6億8000萬元等到約滿再領，還是無損「年薪王」地位。

遊騎兵隊強投薛則（Max Scherzer）是史上首位「4000萬俱樂部」，去年在大都會隊年薪4333萬3333元，也讓天使隊重砲楚奧特（Mike Trout）3721萬6667元退居第2。

遊騎兵隊強投薛則是MLB史上首位年薪破4000萬的球員。（美聯社）
遊騎兵隊強投薛則是MLB史上首位年薪破4000萬的球員。（美聯社）

太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）今年加入薛則的行列，年薪4333萬3333元並列榜首，洋基隊賈吉（Aaron Judge）4000萬元排名第3，大谷3000萬元和遊騎兵另一位強投狄葛隆（Jacob deGrom）並列15。

大聯盟球員身價愈來愈驚人，大谷明年薪資穩居榜首，薛則4333萬3334元居次，韋蘭德只落後1元，狄葛隆、賈吉4000萬元並列第4，這5大咖年薪總值2億3666萬6667元。

明年身價超過3000萬元的17名球員，分布在9支球隊，遊騎兵、洋基各占3人，道奇、天使、太空人、國民隊都是2人，紅雀、大都會、雙城隊各1人。

大谷加盟道奇後，將和貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）組成大聯盟數一數二恐怖打線，3人年薪總和也很嚇人，貝茲3000萬、費里曼2700萬元，加上大谷就是1億2700萬元。

道奇 太空人 大都會

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