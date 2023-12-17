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MLB／大谷效應 日職中日龍球衣神似道奇 突然熱賣

體育新聞組／ 綜合報導
中日龍的柳裕也球衣和大谷的道奇17號球衣相似，連帶熱賣。（取材自Instagram）
中日龍的柳裕也球衣和大谷的道奇17號球衣相似，連帶熱賣。（取材自Instagram）

MLB日籍「二刀流」球星大谷翔平從洛杉磯天使轉戰洛杉磯道奇後，讓日本職棒中日龍球衣突然開始熱賣，理由是中日龍球衣設計跟道奇「太過相似」。

日本東京體育網報導，中日龍球衣跟道奇球衣都是白底藍字，儘管英文隊名拼法不同，但兩件球衣在設計上看起來確實如出一轍。

不少中日龍球迷在大谷加盟道奇記者會上看到大谷新球衣後，紛紛在社群網站發文說「大谷球衣看起來真像中日龍球衣」、「乍看有一種大谷加盟中日龍的錯覺」、「這是實質上的加盟中日龍記者會」等。

報導指出，中日龍與道奇球衣相似其來有自，兩球團過去曾因業務合作建立關係，中日龍從1987年開始就採用道奇球衣設計，據說當時擔任中日龍監督的星野仙一獲時任道奇隊總裁歐麥利（Peter O'Malley）同意。

日本名古屋市內一間中日龍專賣店店員受訪說，從媒體報導大谷加盟道奇後，中日龍球衣突然開始熱賣，其中又以與大谷球衣背號同為17號的柳裕也球衣最受歡迎。

這名店員說，日本很難買到大谷球衣，而藍色中日龍英文字樣球衣又跟道奇球衣很像，所以這些球迷有可能是為了有趣或單純想在心情上感受一下大谷氛圍而來購買中日龍球衣。

有網友留言說，其實1987年至2003年的中日龍球衣跟道奇更像，自己曾在1995年看到穿著道奇球衣的野茂英雄時，心生「咦，這不是中日龍球衣嗎」的想法，因為他當年根本不了解大聯盟。

這名網友說，單是從球衣設計相似這點就能讓中日龍球衣熱賣，就可以看出大谷帶來的效益有多巨大。

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