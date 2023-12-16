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MLB／山本由伸爭奪戰 道奇洋基領先

體育新聞組／綜合報導
山本由伸落腳何處一直是各界關注的焦點。（美聯社）
山本由伸落腳何處一直是各界關注的焦點。（美聯社）

大谷翔平確定加盟道奇後，大聯盟自由市場的目光都放在山本由伸上。「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）點名7支球隊仍在爭取，其中洋基和道奇是領先者。

山本由伸已和道奇、洋基、大都會、巨人及費城人完成會面，接下來也會與紅襪、藍鳥碰面。海曼認為，洋基和道奇最有機會得到山本，他似乎不介意成為鎂光燈焦點，這對兩隊都有利。

先前有報導指出，山本合約總值有望達到3億美元。洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）2019年簽下9年3.24億美元長約，是投手最長合約，海曼認為山本有機會拿到創紀錄的12年長約。

據大聯盟官網報導，史奈爾（Blake Snell）和自由市場其他頂級投手一樣，要等到山本由伸確定新東家後，可能才會簽約。如果巨人隊沒搶到山本，將成為史奈爾爭奪戰的領先者，史奈爾的價碼預計比山本還低。

道奇隊才剛開完大谷翔平加盟記者會，馬上交易來光芒強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），補強腳步不停歇。

據ESPN報導，道奇隊與光芒隊達成交易共識，道奇隊預計送出右投派比奧特（Ryan Pepiot）、外野手德盧卡（Jonny Deluca）兩名潛力股，向光芒隊換來葛拉斯諾及外野手馬格特（Manuel Margot）兩名即戰力。

記者帕桑（Jeff Passan）指出，根據消息來源透露，目前交易尚未完成，因仍在等待葛拉斯諾與道奇隊簽下延長合約，預計明天就會有結果，也因大谷的10年7億美元合約採取延遲支付，讓道奇隊能夠持續補強。

葛拉斯諾今年投球局數來到生涯新高的120局，拿下10勝7敗、防禦率3.53，被上壘率僅1.08，投出162次三振，另有37次四壞保送。

山本由伸落腳何處一直是各界關注的焦點。（取自大聯盟官網）
山本由伸落腳何處一直是各界關注的焦點。（取自大聯盟官網）

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