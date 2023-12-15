MLB／大谷球衣賣贏梅西、C羅 道奇開幕戰票價翻倍

記者會上，大谷翔平穿上道奇球衣。（歐新社）

大谷翔平 與道奇 隊簽下10年7億美元大合約，14日正式加盟。明年3月28日道奇例行賽主場開幕戰，對手為紅雀隊。目前最低票價已翻漲超過1倍，最貴票價則高達9628美元。大谷還沒正式穿上道奇隊球衣，就又創下一項新紀錄，他的球衣，48小時內銷售速度超越梅西 （Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo），成為史上第一。

據富比世報導，這場比賽原本最低票價為190美元，大谷宣布加盟道奇後，24小時內翻漲超過1倍，隨後又漲16%，達到455美元。這場比賽平均票價原本為580美元，目前也漲到1236美元。

大谷翔平不是把票價堆高的唯一案例，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今年6月加盟MLS邁阿密國際隊，首戰最低票價從29美元上漲到459美元。

大谷翔平的道奇隊17號球衣12日上架開賣，球迷版限量球衣售價174.99美元，球員版球衣約300多美元，開賣當天即完售。

而Fanatics宣告，48小時內球衣銷售速度之王，由大谷翔平登上第一，第二、三名分別是足球巨星梅西及C羅，第四是美式足球芝加哥熊隊四分衛菲爾斯（Justin Fields），第五名是哈波（Bryce Harper）。