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MLB／大谷球衣賣贏梅西、C羅 道奇開幕戰票價翻倍

體育新聞組／ 綜合報導
記者會上，大谷翔平穿上道奇球衣。（歐新社）
記者會上，大谷翔平穿上道奇球衣。（歐新社）

大谷翔平道奇隊簽下10年7億美元大合約，14日正式加盟。明年3月28日道奇例行賽主場開幕戰，對手為紅雀隊。目前最低票價已翻漲超過1倍，最貴票價則高達9628美元。大谷還沒正式穿上道奇隊球衣，就又創下一項新紀錄，他的球衣，48小時內銷售速度超越梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo），成為史上第一。

據富比世報導，這場比賽原本最低票價為190美元，大谷宣布加盟道奇後，24小時內翻漲超過1倍，隨後又漲16%，達到455美元。這場比賽平均票價原本為580美元，目前也漲到1236美元。

大谷翔平不是把票價堆高的唯一案例，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今年6月加盟MLS邁阿密國際隊，首戰最低票價從29美元上漲到459美元。

大谷翔平的道奇隊17號球衣12日上架開賣，球迷版限量球衣售價174.99美元，球員版球衣約300多美元，開賣當天即完售。

而Fanatics宣告，48小時內球衣銷售速度之王，由大谷翔平登上第一，第二、三名分別是足球巨星梅西及C羅，第四是美式足球芝加哥熊隊四分衛菲爾斯（Justin Fields），第五名是哈波（Bryce Harper）。

原本道奇17號的主人凱利（Joe Kelly）在社群網站公布新球衣是99號，他出席慈善活動時，被問到讓背號一事，他幽默地說，「如果大谷保持這樣的表現，他將成為名人堂成員，我的背號（17號）將被退休，那是我最接近名人堂的時刻。」

日本「二刀流」球星大谷翔平宣布加盟道奇後，48小時內的球衣銷售速度成為史上第一。...
日本「二刀流」球星大谷翔平宣布加盟道奇後，48小時內的球衣銷售速度成為史上第一。（美聯社）
道奇體育場日語標語歡迎大谷翔平。（路透）
道奇體育場日語標語歡迎大谷翔平。（路透）

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