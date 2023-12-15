我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

MLB／道奇搶山本由伸 大谷親自招募

體育新聞組／綜合報導
山本由伸在日職已無需再證明自己。（美聯社）
山本由伸在日職已無需再證明自己。（美聯社）

大谷翔平雖與道奇隊簽下7億美元合約，但延遲支付形式讓球隊仍有競爭力，能夠爭取「日本最強投」山本由伸，甚至大谷翔平也親自出席，招募這位經典賽日本隊隊友。

山本由伸13日造訪道奇球場，根據「The Athletic」記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，大谷翔平與貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）都有出席，3MVP打線首度連線就是為了這位超級投手。

當天山本由伸走進球場時，大螢幕上不僅秀出山本由伸的名字歡迎，還合成出他穿著道奇球衣的模樣，描繪出美好未來。

山本由伸除了道奇隊外，也曾造訪大都會、洋基、巨人隊，另外藍鳥、紅襪、費城人以及其他球隊也都傳聞在爭取山本的行列中，目前預測山本可能在兩周時間決定最終落腳地。

大谷翔平翻譯水原一平即將隨他轉隊，水原稍早也在社群網站發文，感謝天使球迷6年來的支持。

道奇為大谷翔平舉辦加盟記者會，水原一平前一日稍早發布一張天使球場空拍圖，並用文字向天使球迷告別，「感謝你們過去6年的支持，我會非常想念你們，這是我打從心底想說的話。很榮幸能成為天使家族的一員，祝你們一切順利，天使球迷謝謝你們！」

許多天使球迷湧入留言區向水原一平道謝，「這裡永遠會是你的家，謝謝一平！」、「謝謝你留下的回憶，祝你成功」、「你是最好的，祝你和翔平一切順利」、「這比大谷離開還難過」。

天使 大谷翔平 道奇

上一則

場邊人語／費城論術 巫師慘輸

下一則

NBA／破25年新秀紀錄 溫班亞瑪：贏球會更好

延伸閱讀

MLB／正式披道奇17號戰袍 大谷翔平：我想要世界大賽冠軍

MLB／正式披道奇17號戰袍 大谷翔平：我想要世界大賽冠軍
MLB／消息人士：大谷翔平鉅額合約有條款 若道奇高層異動他有權解約

MLB／消息人士：大谷翔平鉅額合約有條款 若道奇高層異動他有權解約
MLB／大谷翔平加盟道奇記者會 14日將首度披上藍白戰袍

MLB／大谷翔平加盟道奇記者會 14日將首度披上藍白戰袍
MLB／大谷拿肥約 拉抬今永昇太行情

MLB／大谷拿肥約 拉抬今永昇太行情

熱門新聞

結束了與天使的六年合作關係，大谷翔平下季將轉隊至道奇。（美聯社）

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

2023-12-09 15:18
傳道奇為了迎接背號17的大谷翔平，詢問隊中17號投手是否換背號。（路透）

MLB／道奇迎大谷？ 先喬好「17號」球衣

2023-12-09 01:00
日籍二刀流大谷翔平將加盟洛杉磯道奇隊。（美聯社）

大谷翔平10年7億有多賺？NBA詹姆斯22年生涯只拿了4.82億元

2023-12-09 18:27
大谷翔平。（路透）

MLB／大谷翔平「延遲支付」逃避豪華稅？敵對老闆幫澄清

2023-12-12 20:59
大谷翔平。（路透）

MLB／沒搶到大谷翔平？舊金山巨人：我們也曾提出7億合約

2023-12-12 21:28
棒球巨星大谷翔平轉隊至道奇隊。（美聯社）

MLB／大谷公布簽約瞬間 道奇投手：球隊群組裡都瘋了

2023-12-11 00:00

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任