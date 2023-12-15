MLB／道奇搶山本由伸 大谷親自招募

山本由伸在日職已無需再證明自己。（美聯社）

大谷翔平 雖與道奇 隊簽下7億美元合約，但延遲支付形式讓球隊仍有競爭力，能夠爭取「日本最強投」山本由伸，甚至大谷翔平也親自出席，招募這位經典賽日本隊隊友。

山本由伸13日造訪道奇球場，根據「The Athletic」記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，大谷翔平與貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）都有出席，3MVP打線首度連線就是為了這位超級投手。

當天山本由伸走進球場時，大螢幕上不僅秀出山本由伸的名字歡迎，還合成出他穿著道奇球衣的模樣，描繪出美好未來。

山本由伸除了道奇隊外，也曾造訪大都會、洋基、巨人隊，另外藍鳥、紅襪、費城人以及其他球隊也都傳聞在爭取山本的行列中，目前預測山本可能在兩周時間決定最終落腳地。

大谷翔平翻譯水原一平即將隨他轉隊，水原稍早也在社群網站發文，感謝天使 球迷6年來的支持。

道奇為大谷翔平舉辦加盟記者會，水原一平前一日稍早發布一張天使球場空拍圖，並用文字向天使球迷告別，「感謝你們過去6年的支持，我會非常想念你們，這是我打從心底想說的話。很榮幸能成為天使家族的一員，祝你們一切順利，天使球迷謝謝你們！」

許多天使球迷湧入留言區向水原一平道謝，「這裡永遠會是你的家，謝謝一平！」、「謝謝你留下的回憶，祝你成功」、「你是最好的，祝你和翔平一切順利」、「這比大谷離開還難過」。