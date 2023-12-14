MLB／大谷留預算 道奇可望打包光芒雙星？

大谷翔平（左）、光芒球星阿羅薩雷納（右）。（取材自Instagram）

大谷翔平 以10年7億美元天價加盟道奇 ，且合約97%薪水都會延遲支付，讓道奇有額外薪資空間補強。如今有消息傳出，光芒球星阿羅薩雷納（Randy Arozarena）和強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）可能被交易至道奇。

阿羅薩雷納出生於古巴 ，今年代表墨西哥參加世界棒球經典賽，與大谷翔平相識。他突然在Instagram曬出與大谷合照，引發球迷無限遐想，他的名字更上日本X平台熱搜，還有網友發現他移除光芒隊追蹤，大谷的翻譯水原一平也追蹤他。

葛拉斯諾則是近期深陷交易傳聞，光芒隨隊記者托普金（Marc Topkin）也發文指出，道奇是最有能力得到葛拉斯諾的球隊。

阿羅薩雷納今年入選明星賽，整季累積23發全壘打、83分打點，22次盜壘成功，打擊率0.254。葛拉斯諾今年從TJ手術回歸賽場，先發21場，主投120局飆出162次三振，防禦率3.53，由於他過去傷病史豐富，投球局數已創個人生涯單季新高。

此外，知名數據網站「Baseball Reference」公布今年美國各州球員搜尋量冠軍，大谷翔平橫掃37州，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）拿到3州，排名第2。

除了大谷翔平和賈吉外，勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）和費城人隊哈波（Bryce Harper）都拿下2州，馬林魚隊阿拉斯（Luis Arraez）也拿下明尼蘇達和北達科他州。

今年退休的老虎隊傳奇卡布雷拉（Miguel Cabrera）、水手隊羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、釀酒人隊葉力奇（Christian Yelich）和響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），都是自家球隊所屬地的熱搜球員。