MLB／大谷將穿17號道奇亮相 「把冠軍遊行帶回洛杉磯」

道奇隊官方社群宣布大谷翔平的加盟。（取材自X平台）

隨著合約細節曝光，道奇 隊11日也正式宣告大谷翔平 的加盟，以史上最大合約迎來這名二刀流巨星，大谷也透過球隊發下豪語，要替洛杉磯 拿下世界大賽冠軍。

大谷翔平上周末宣布以10年7億美元、北美運動史上最大合約轉投洛杉磯另一支球隊道奇，「The Athletic」披露合約細節，大谷有97%的薪水選擇延遲支付，在合約10年間每年實領僅200萬美元，豪華稅占比4600萬，為的就是替球隊騰出薪資空間以利後續補強。

道奇隊也選擇在官方社群媒體上宣布簽下大谷，並將於禮拜四舉行加盟記者會，未來將繼續身披17號球衣，大谷透過球隊發表聲明：「道奇球迷們，很感謝你們熱烈歡迎我加入球隊，我可以向你們百分之百保證，我和球團有著共同目標，那就是將世界大賽冠軍遊行帶回洛杉磯街頭。」

儘管大谷翔平尚未正式公布要穿幾號球衣，但道奇官網商城直接不演了，上架大谷新商品預購，球衣和T恤背號都是「17」號。

大谷職業生涯穿過3個背號，效力日職時承接前輩達比修有的11號戰袍，赴美加盟天使後改穿17號，國家隊則是穿16號致敬野茂英雄。

道奇官網商城公布大谷新商品預購，主場球衣和背號T恤都繡上17號，球衣價格為134.99美元、T恤則是39.99美元。