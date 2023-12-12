MLB／沒搶到大谷翔平 舊金山巨人6年1.13億網羅李政厚

李政厚。（美聯社）

沒搶到大谷翔平 ，美國職棒巨人隊網羅另名亞洲好手，根據多家美媒報導，韓職強打「風之孫」李政厚傳出與巨人隊達成簽約共識，雙方將簽下破紀錄的6年1.13億美元合約，超越吉田正尚、鈴木誠也。

這份傳聞中的合約尚未獲得巨人隊證實，不過合約內容中包含第4年後的逃脫條款，合約無論總值或年均薪，都超越左投柳賢振在2012年與道奇 隊簽下的6年3600萬，寫下未曾在美職出賽過的韓籍球員最大合約紀錄。

不僅是韓國，放眼亞洲野手李政厚也寫下「薪」紀錄，超越紅襪隊吉田正尚的5年9000萬美元、小熊隊鈴木誠也的5年8500萬美元合約，成為第一位簽下美職破億合約的亞洲職棒出產野手。

根據ESPN報導，李政厚傾向加盟教士隊，跟好友金河成擔任隊友，但巨人隊在追逐大谷翔平失利後，開始積極追逐李政厚，彌補過去兩年都沒簽下大咖自由球員的缺憾。

25歲的李政厚在韓職生涯平均打擊率高達3成40，2022年更打出3成49打擊率、23轟、113分打點的生涯年，拿下年度MVP，雖然今年成績略降至3成18打擊率、6轟，更因右腳踝傷勢導致球季提前報銷，但仍照計畫挑戰美職，巨人隊若完成簽約，還要支付培證英雄隊1882.5萬美元轉隊費。