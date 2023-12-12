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MLB／大谷翔平為何情定道奇？ 日媒曝5因素

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平以10年7億美元巨約加盟道奇隊，寫下北美運動新紀錄。（取材自Instagram）
大谷翔平以10年7億美元巨約加盟道奇隊，寫下北美運動新紀錄。（取材自Instagram）

大谷翔平以10年7億美元合約重磅加盟道奇隊，日媒指出五項道奇脫穎而出的關鍵因素。

首先道奇是常勝球隊，從2013年起，道奇連11年打進季後賽，3度打進世界大賽，並在2020年奪下冠軍，道奇距離再次奪冠只剩一步，將成為大谷的動力。

第二，道奇上季的指定打擊是老將馬丁尼茲（J.D. Martinez）擔任，他上季轟出33發全壘打和103分打點，但道奇未和他續約，空出指定打擊給大谷。

第三是球隊財務考量，道奇是大市場球隊，團隊薪資常年排在大聯盟第一，不過近年節省開支，在簽下大谷前團隊薪資僅1億2291萬美元，排大聯盟第15，即使為大谷年花7000萬美元，還有不少補強空間。

第四是醫療支援，今年9月幫大谷右手肘開刀的名醫是道奇隊醫。道奇治療師曾在天使工作，2018年大谷動TJ手術時，陪他度過復健期，因此大谷對道奇醫療團隊更有信心。

第五是道奇很早就對大谷有興趣，大谷高中一年級時，道奇就曾積極挖角他，大谷當年也以加盟道奇為目標，但高中畢業後被日職火腿隊說服。2017年大谷赴美挑戰大聯盟，道奇也展現誠意，請塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）當說客。

此外，大谷7億美元巨約，寫下北美運動新紀錄。不過有報導指出，扣掉稅金後，大谷實際年薪只有3360萬美元。

大谷這份合約總值打破NFL巨星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）的10年4.5億美元紀錄，馬霍姆斯也發文表示，「完全嚇到了，恭喜他！」

關於大谷的背號，目前在道奇隊身穿17號球衣的牛棚大將凱利（Joe Kelly），他日前表示，如果是為了大谷讓背號，他會感到非常榮幸。之後他更在節目上幽默地表示，「可以製作一件球衣，名字就叫『Joehei』。」

不過日媒指出，大谷不一定會穿17號球衣，大谷效力日職期間穿11號。當初因為天使已退休11號球衣，大谷才改穿17號。此外，大谷參加國際賽都穿16號，是為了致敬效力過道奇的前輩野茂英雄。

大谷翔平以10年7億美元鉅約加盟道奇隊，寫下北美運動新紀錄。（路透資料照片）
大谷翔平以10年7億美元鉅約加盟道奇隊，寫下北美運動新紀錄。（路透資料照片）

道奇 天使 大谷翔平

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