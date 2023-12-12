7億肥約「延遲付款」是大谷建議的 2好處讓他與球隊雙贏

大谷翔平與洛杉磯道奇隊簽下7億美元10年合約。（路透）

職棒大聯盟MLB 日籍球星大谷翔平 與洛杉磯道奇 隊簽下7億美元10年合約，但這10年他只先領2000萬美元，剩下6.8億美元將自2034年至2043年無息支付。

根據美聯社消息，大谷翔平本月9日與道奇達成的協議是年薪7000萬美元，但每年薪水中有6800萬美元是無息遞延，要自2034年至2043年的每年7月1日分期平均支付。

想讓球隊贏球… 道奇能有更多錢花在球隊

哥倫比亞廣播公司運動網（CBS Sports）報導，據說延遲支付是大谷的想法，他希望讓道奇有更多花錢在球隊上的餘裕。一名消息人士告訴MLB官方網站，延遲支付「主要是為了讓球隊在場上贏球，因為最重要的是他想贏」。

大谷翔平的合約，加上貝茲（Mookie Betts）和弗利曼（Freddie Freeman）的合約，使得道奇對這3名球員的延遲付款總額在2033年到2044年增至8.57億美元。

貝茲的合約是自2021年到2032年，金額為3.65億美元，其中包括應於2033年到2044年支付的1.15億美元延遲支付薪資，以及應於2033年到2035年支付的最後500萬美元簽約獎金。

弗利曼的合約為期6年、價值1.62億美元，時間是2022年到2027年，其中包括應於2028年到2040年支付的5700萬美元延遲付款。

道奇隊延遲付款的高峰將在2038年和2039年，屆時球隊須付給3人8300萬美元；另外還有2040年，屆時金額高達8400萬美元。

爭取稅務優惠… 領剩餘薪資時可能已離美

加州居民所得最高稅率為13.3%。大谷翔平領取剩餘巨額薪資時，可能已不住在美國，預料可獲得稅務優惠。