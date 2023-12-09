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MLB／索托降臨洋基 與賈吉組「瘋狂80」連線

體育新聞組／綜合報導
洋基總管稱索托（左）和賈吉（右）是「瘋狂80」連線。（取材自X平台）
洋基總管稱索托（左）和賈吉（右）是「瘋狂80」連線。（取材自X平台）

洋基與教士6日正式達成「5換2」交易，強打索托（Juan Soto）將降臨紐約與「法官」賈吉（Aaron Judge）連線。對此，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）直言明年將衝擊冠軍。

儘管索托合約只剩1年，洋基仍送出強投金恩（Michael King）、百大新秀第99右投索普（Drew Thorpe）、布里托（Jhony Brito）、瓦斯奎茲（Randy Vasquez）及捕手東岡（Kyle Higashioka），換回索托和金手套中外野手葛利桑（Trent Grisham）。

洋基上賽季戰績82勝80敗，無緣季後賽，許多打擊數據排名聯盟後段。凱許曼引用球探評價球員的「20-80量尺」，指出洋基現在擁有2位評分最高（80分）的球員，就是賈吉與索托。

凱許曼表示2024年對洋基很重要，要試圖成為冠軍球隊，「毫無疑問，索托會提升我們的實力，『瘋狂80』的優點是，一位是右打，另一位左打，組成對手害怕的打線。我們明白還有很多事要做，但我們真的對這筆交易的影響和平衡，感到非常興奮。」

凱許曼認為洋基與教士都得到想要的球員，「雖然放掉一些人很痛苦，但必須付出才能得到，我們得到當今最強打者之一，別忘記葛里桑，他也是一名好球員。」

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