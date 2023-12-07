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MLB／無緣大谷？ 洋基全力追山本由伸

體育新聞組／綜合報導

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，有信心搶到山本由伸。不過洋基要搶下大谷翔平恐無法這麼樂觀，據「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）報導，大谷從未有到紐約打球的想法，因此洋基和大都會都沒機會。

大谷翔平今年成為自由球員，最近已開始跟各隊會面。海曼引述消息人士說法，大谷曾表示沒有到紐約打球的想法，還在球季中說過，如果離開天使，道奇或藍鳥是選項。

曾有報導指出，大都會會積極追求大谷翔平，不過海曼表示狀況已不同，紐約兩支豪門都沒全力追求大谷翔平，而是正極力爭取山本由伸加盟。

此外，「今日美國」撰文爆料，位在競爭名單上的小熊隊已被淘汰，遭不過小熊總管霍耶爾（Jed Hoyer）反駁，「我不知道這消息是哪裡來的，也沒什麼好報告的，關於大谷的事情，就像我對待任何自由球員一樣，不會談論私下的交涉，只是繼續保持安靜」。

除此之外，霍耶爾也被問及是否有與大谷陣營會面，相比於直接承認的道奇隊主帥羅伯茲（Dave Roberts），霍耶爾則低調許多，「完全沒有，事實是在追求這種自由球員時，很少有人知道正在發生什麼，我認為各方都會持續這樣的狀態。」

大谷翔平 洋基 大都會

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