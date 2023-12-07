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MLB／自曝與大谷碰面踩禁令？ 道奇教頭：我不會說謊

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平的議約狀況非常低調。（路透資料照片）
大谷翔平的議約狀況非常低調。（路透資料照片）

大谷翔平團隊下達洩密禁令，不希望談約過程外流。而道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）公開證實雙方幾天前在道奇球場見面，待了兩、三個小時，引起各界震驚。為何如此坦白？羅伯茲說：「我就不是會說謊的人啊…。」

綜合媒體報導，羅伯茲表示，幾天前大谷團隊有來道奇球場，雙方聊了兩、三個小時，並無其他球員在場，這次碰面讓球隊、選手都更了解彼此，他形容這次碰面氣氛愉悅，也強調「翔平就是我們的首要目標」。

羅伯茲表示，不清楚大谷何時會做出決定，但他的感覺良好，「他一直都是撲克臉、看不出什麼情緒，但我想他內心裡在笑，我也很開心可以跟他共處那段時間。」羅伯茲的話語不間斷，持續聊到其他話題，像是道奇團隊對他的手肘動刀評估，有信心他可以回復「二刀流」出賽。

羅伯茲的誠實態度令各界震驚，被問到此舉是否影響道奇的搶人勝率，羅伯茲表示，自己並沒有透露對話細節，「我們確實有做到尊重隱私，這是基本的誠信問題。」但他強調，自己被問了一個明確的問題，他很難給出一個錯誤的答案，刻意誤導對道奇及大谷團隊才是不尊重。

羅伯茲暢談了20分鐘，看了一眼手機簡訊後，臉色開始凝重起來，球團公關人員也隨即來到他的身邊。

道奇總經理高姆斯（Brandon Gomes）面對媒體詢問，拒絕透露更多細節，多次回應不發表意見，試圖補救，然而大聯盟官網形容：「擠出去的牙膏已經收不回來了」。

藍鳥教頭史奈德（John Schneider）也打出一樣的迴避牌，由於近日傳聞大谷前往藍鳥位於佛州的春訓基地與球團碰面，被問到是否與大谷碰面時，史奈德回應：「我們跟很多球員都有碰面」。有記者開玩笑說感覺他有曬比較黑，史奈德也聽出意圖是想打探他的行程，笑答：「我住在佛州啦！」

道奇隊教頭羅伯茲坦言和大谷團隊已見過面，還暢談20分鐘，讓球團高層嚇壞了。（路透...
道奇隊教頭羅伯茲坦言和大谷團隊已見過面，還暢談20分鐘，讓球團高層嚇壞了。（路透）

羅伯茲 道奇 佛州

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