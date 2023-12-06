我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

MLB／巨人總管：大谷掀自由市場骨牌效應

體育新聞組／ 綜合報導
巨人總管薩伊迪（中）提到，大谷翔平的決定牽動整個自由市場。 （路透）
巨人總管薩伊迪（中）提到，大谷翔平的決定牽動整個自由市場。 （路透）

巨人隊去年爭取明星自由球員屢屢失利，連兩年未闖進季後賽後也宣誓了休賽季「All in」的決心，目前還在大谷翔平爭奪戰名單上的他們，目光同時鎖定許多自由球員，希望能替現今陣容添加幾名球星。

據傳大谷翔平的下家將在本周揭曉，而巨人是尚未被淘汰的隊伍之一，縱使先發輪值、中外野、游擊都是補強目標，但在大谷做出決定前，巨人都不會有明確動作，營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）稱這是大谷翔平的「骨牌效應」，「對於某些事情發生，我感覺人們需要更多耐心。」

薩伊迪說：「自由市場上『塞車』的情況比以往嚴重，但對那些狩獵頂尖人才的球隊來說是好事，因為你希望當骨牌推倒時，檯面上你能有更多選擇，我會說我們是其中一支。」

上賽季巨人曾是「法官」賈吉（Aaron Judge）最積極的追求者，也一度與明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）達成13年大約，不過最終全數落空，今年除了大谷外，球隊也對山本由伸、貝林傑（Cody Bellinger）等大咖感興趣。

薩伊迪提到，上賽季在自由市場的挫敗不會帶給球隊壓力，而是期待在不影響年輕球員的前提下，藉由補強組建有競爭力的陣容，「我覺得自己有義務為球迷提供更棒、更令人期待的『商品』，過去幾年對很多人來說都很失望，包括我自己，因此有決心做得更好。」

大谷翔平 柯瑞 季後賽

上一則

場邊人語／兩節豐收 溜馬技熟

下一則

網球／納達爾明年復出 心忐忑「不期不待」

延伸閱讀

MLB／紐郵：大谷爭奪戰身價衝6億 道奇、小熊機會大

MLB／紐郵：大谷爭奪戰身價衝6億 道奇、小熊機會大
MLB／天使爭大谷翔平有戲？新教頭有「不能說的秘密」

MLB／天使爭大谷翔平有戲？新教頭有「不能說的秘密」
傳與大谷翔平要結婚 小學生都知道 日本美女主播親回應

傳與大谷翔平要結婚 小學生都知道 日本美女主播親回應
MLB／大谷翔平獎不完…連3年奪傑出DH 史上第2人

MLB／大谷翔平獎不完…連3年奪傑出DH 史上第2人

熱門新聞

EASL東亞超級籃球聯賽29日在新莊體育館持續進行，PLG新北國王隊與菲律賓馬尼拉電器交手，國王陣中楊敬敏（前左）在場上與隊友林書豪（前右）相互擊掌打氣。中央社

林書豪首度透露 太太是菲律賓人…率國王戰勝馬尼拉電器

2023-11-29 15:00
杜蘭特(右)手感不佳瘋狂打鐵，自己也說感覺像籃框加蓋。（路透）

NBA／歸隊首戰30投11中狂打鐵 杜蘭特：籃框好像加了蓋

2023-11-30 06:34
布克被雙人包夾，仍投進1.7秒致勝三分球。 (路透)

NBA／布克感覺1.7秒致勝三分像空檔 隊友：以為他是Kobe

2023-11-27 08:59
林書豪親送原味球衣給86歲婦人。(取材自林書豪Instagram影片)

籃球／86歲奶奶第1次進場看球 林書豪賽後親送原味球衣

2023-11-28 08:57
(取材自X)

NBA／格林向裁判抱怨對手翻球吞T 柯瑞聲援：愚蠢吹判

2023-11-30 08:27
湖人球星詹姆斯（右）的好友兼商業經理人之一的卡特(左)涉入非法投注NBA比賽。（美聯社）

NBA／美非法賭盤遭調查 詹姆斯好友、大聯盟球星遭捲入

2023-11-30 21:14

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭