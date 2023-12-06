MLB／大谷爭奪戰 天使藏「祕密」 勇士扮黑馬
全世界在等一個男人做出決定，天使隊新教頭華盛頓（Ron Washington）4日受訪內容耐人尋味，總管梅納西（Perry Minasian）則強調，天使已經想了各種計畫，不管能否留下大谷，都打算讓陣容更好。此外，有報導指出，道奇、小熊、藍鳥、巨人、天使將是大谷的最終目標，大聯盟官網記者摩洛西 （John Morosi）則爆料，勇士是第6支爭奪大谷的神祕球隊。
華盛頓接受媒體聯訪，被問到對大谷的自由球員動向了解多少，他表示不對此發表意見，「我現在還沒有太多能說的，因為我不想說溜嘴。」面對要求覆述句子，華盛頓照做且臉上露出笑容，他的回應給了外界許多想像空間。
大谷新合約的年薪可能上看5000萬美元，留下或失去大谷，對於天使的薪資結構會有很大的影響，若大谷動向未定，天使的季外作業恐怕難以開展。
梅納西對此表示，「我們花了很多時間討論這些事，大概想了1000種不同劇本，我們必須制定計畫A、計畫B、計畫C和計畫D。」他指出，天使今年對交易市場的研究勝於過去幾年，也討論出幾個有趣的名字。
他強調，不論是否得到大谷，天使在今冬的目標都是要讓陣容更強，不願點名要補強的位置，而是說「所有位置都必須更好」。
至於摩洛西則指出，大谷可能在下周或聖誕節前做決定，勇士已經和大谷團隊談話過，還沒被排除在外，勇士是大谷爭奪戰中，不能被忽視的球隊。
勇士上季拿下104勝，卻止步分區系列賽。休賽季他們發動多筆交易，之前又向水手換來24歲外野手克蘭尼奇（Jarred Kelenic）。勇士官網記者包曼（Mark Bowman）認為，從勇士先前爭奪費城人強投諾拉（Aaron Nola）的動作來看，他們願意在休賽季花錢。不過包曼也指出，勇士現在的需求，應是一名有經驗的先發投手，而大谷因動刀，明年確定無法投球。
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