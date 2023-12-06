我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

MLB／大谷爭奪戰 天使藏「祕密」 勇士扮黑馬

體育新聞組／綜合報導
大谷花落誰家，眾所矚目。（路透）
大谷花落誰家，眾所矚目。（路透）

全世界在等一個男人做出決定，天使隊新教頭華盛頓（Ron Washington）4日受訪內容耐人尋味，總管梅納西（Perry Minasian）則強調，天使已經想了各種計畫，不管能否留下大谷，都打算讓陣容更好。此外，有報導指出，道奇、小熊、藍鳥、巨人、天使將是大谷的最終目標，大聯盟官網記者摩洛西 （John Morosi）則爆料，勇士是第6支爭奪大谷的神祕球隊。

華盛頓接受媒體聯訪，被問到對大谷的自由球員動向了解多少，他表示不對此發表意見，「我現在還沒有太多能說的，因為我不想說溜嘴。」面對要求覆述句子，華盛頓照做且臉上露出笑容，他的回應給了外界許多想像空間。

大谷新合約的年薪可能上看5000萬美元，留下或失去大谷，對於天使的薪資結構會有很大的影響，若大谷動向未定，天使的季外作業恐怕難以開展。

梅納西對此表示，「我們花了很多時間討論這些事，大概想了1000種不同劇本，我們必須制定計畫A、計畫B、計畫C和計畫D。」他指出，天使今年對交易市場的研究勝於過去幾年，也討論出幾個有趣的名字。

他強調，不論是否得到大谷，天使在今冬的目標都是要讓陣容更強，不願點名要補強的位置，而是說「所有位置都必須更好」。

至於摩洛西則指出，大谷可能在下周或聖誕節前做決定，勇士已經和大谷團隊談話過，還沒被排除在外，勇士是大谷爭奪戰中，不能被忽視的球隊。

勇士上季拿下104勝，卻止步分區系列賽。休賽季他們發動多筆交易，之前又向水手換來24歲外野手克蘭尼奇（Jarred Kelenic）。勇士官網記者包曼（Mark Bowman）認為，從勇士先前爭奪費城人強投諾拉（Aaron Nola）的動作來看，他們願意在休賽季花錢。不過包曼也指出，勇士現在的需求，應是一名有經驗的先發投手，而大谷因動刀，明年確定無法投球。

大谷花落誰家，最晚聖誕節前做決定。（路透）
大谷花落誰家，最晚聖誕節前做決定。（路透）

勇士 天使 費城

上一則

NBA／季中賽闖4強獎金10萬 溜馬、鵜鶘低薪球員樂透

下一則

MLB／洋基教頭稱山本由伸穿條紋衫好看 紅襪教頭曝敵軍好事近

延伸閱讀

MLB／紐郵：大谷爭奪戰身價衝6億 道奇、小熊機會大

MLB／紐郵：大谷爭奪戰身價衝6億 道奇、小熊機會大
MLB／天使爭大谷翔平有戲？新教頭有「不能說的秘密」

MLB／天使爭大谷翔平有戲？新教頭有「不能說的秘密」
MLB／大谷追逐戰已到最後階段 紐郵爆料身價達6億元

MLB／大谷追逐戰已到最後階段 紐郵爆料身價達6億元
MLB／大谷爭奪戰剩道奇、小熊等4+1隊 若選巨人有終生免費三明治

MLB／大谷爭奪戰剩道奇、小熊等4+1隊 若選巨人有終生免費三明治

熱門新聞

EASL東亞超級籃球聯賽29日在新莊體育館持續進行，PLG新北國王隊與菲律賓馬尼拉電器交手，國王陣中楊敬敏（前左）在場上與隊友林書豪（前右）相互擊掌打氣。中央社

林書豪首度透露 太太是菲律賓人…率國王戰勝馬尼拉電器

2023-11-29 15:00
杜蘭特(右)手感不佳瘋狂打鐵，自己也說感覺像籃框加蓋。（路透）

NBA／歸隊首戰30投11中狂打鐵 杜蘭特：籃框好像加了蓋

2023-11-30 06:34
布克被雙人包夾，仍投進1.7秒致勝三分球。 (路透)

NBA／布克感覺1.7秒致勝三分像空檔 隊友：以為他是Kobe

2023-11-27 08:59
林書豪親送原味球衣給86歲婦人。(取材自林書豪Instagram影片)

籃球／86歲奶奶第1次進場看球 林書豪賽後親送原味球衣

2023-11-28 08:57
(取材自X)

NBA／格林向裁判抱怨對手翻球吞T 柯瑞聲援：愚蠢吹判

2023-11-30 08:27
湖人球星詹姆斯（右）的好友兼商業經理人之一的卡特(左)涉入非法投注NBA比賽。（美聯社）

NBA／美非法賭盤遭調查 詹姆斯好友、大聯盟球星遭捲入

2023-11-30 21:14

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭