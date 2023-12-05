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MLB／紐郵：大谷爭奪戰身價衝6億 道奇、小熊機會大

體育新聞組／綜合報導
前國聯MVP貝林傑成為自由球員後吸引一些球隊的興趣，但傳出他索要2.5億美元的大約。（美聯社）
前國聯MVP貝林傑成為自由球員後吸引一些球隊的興趣，但傳出他索要2.5億美元的大約。（美聯社）

「二刀流」球星大谷翔平進入自由球員市場後，引發眾多球團追逐，「紐約郵報」指出，隨著競標愈來愈激烈，大谷可能成為首位身價6億元的球員。

紐郵專欄家海曼（Jon Heyman）指出，大谷已收到多個「遠遠超過5億美元」的報價，所有人都想知道，最後是否可衝到6億元，評估道奇、小熊、藍鳥、巨人、天使隊將是他的最終目標。

大谷被喻為今年自由球員市場最大咖，不少球界人士認為，道奇勝出的機會最大；儘管還可能出現新的追求者，一般預料「大谷追逐戰」已到最後階段，他很可能下周就會有明確答案。

海曼指出，很多人推測大谷可能成為史上第一位身價6億元的球員，或至少接近這個數字，儘管不能保證在冬季會議期間就達成協議，但目前出價激烈的程度，可能意味大谷很快就會簽約。

●貝林傑要價2.5億

另外，前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）今年轉戰小熊大復活，奪下國聯東山再起獎，他成為自由球員後吸引一些球隊的興趣，但傳出他索要2.5億元的大約，讓豪門洋基也吃不消。

「今日美國」記者南丁格爾（Bob Nightengale）指出，貝林傑正尋求一份8年2.5億元大約，因此洋基暫緩與貝林傑談判。

南丁格爾分析，貝林傑是今年自由市場上為數不多的強力左打，還沒簽約的原因是，更大咖的大谷翔平與山本由伸未決定去向，貝林傑要等到大谷與山本簽約後才會做決定。」

●釀酒人給新秀1.4億

大聯盟百大新秀第2名的19歲外野手喬里奧（Jackson Chourio）和釀酒人達成協議，簽下8年8200萬美元長約，加上2年球隊選項、買斷金及激勵獎金，最高可達10年1.425億美元。

這份合約創下「一球未打」小聯盟球員（20歲以下）史上最高續約金額。先前紀錄是白襪重砲羅伯特（Luis Robert Jr.）的6年5000萬美元。

天使隊球星大谷翔平將轉去哪一隊，備受矚目。（美聯社）
天使隊球星大谷翔平將轉去哪一隊，備受矚目。（美聯社）

大谷翔平 道奇 洋基

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