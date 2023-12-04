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MLB／天使爭大谷翔平有戲？新教頭有「不能說的秘密」

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。（美聯社）
大谷翔平。（美聯社）

全世界在等一個男人做出決定，天使隊新教頭華盛頓（Ron Washington）今天受訪內容耐人尋味，總管梅納西（Perry Minasian）則強調，天使已經想了各種計畫，不管能否留下大谷，都打算讓陣容更好。

華盛頓今天接受媒體聯訪，被問到對大谷的自由球員動向了解多少，他表示不對此發表意見，「我現在還沒有太多能說的，因為我不想說溜嘴。」面對要求覆述句子，華盛頓照做且臉上露出笑容，他的回應給了外界許多想像空間。

大谷新合約的年薪可能上看5000萬美元，留下或失去大谷，對於天使的薪資結構會有很大的影響，若大谷動向未定，天使的季外作業恐怕難以開展。

梅納西對此表示，「我們花了很多時間討論這些事，大概想了1000種不同劇本，我們必須制定計畫A、計畫B、計畫C和計畫D。」他指出，天使今年對交易市場的研究勝於過去幾年，也討論出幾個有趣的名字。

他強調，不論是否得到大谷，天使在今冬的目標都是要讓陣容更強，不願點名要補強的位置，而是說「所有位置都必須更好」。他也提到因傷影響出賽的楚奧特（Mike Trout）和瑞登（Anthony Rendon），他預期兩人明年都會健康繳出有貢獻的賽季，他依然相信瑞登有能力成為一位可以每天出賽的主戰三壘手。

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