MLB／藍鳥搶大谷、索托 金鶯想要終結者海德

索托是交易市場上頭號重砲手。 (路透)

根據日前報導，眾所矚目的大谷翔平 爭奪戰已進入最終階段，目前還在競爭名單內的有道奇、小熊、巨人、藍鳥與天使等隊，其中被視為最大黑馬的藍鳥隊，2日傳出野心不只放在大谷身上，同時和教士隊就少年強打索托（Juan Soto）的交易進行談判，打算將這兩名重砲一網打盡。

索托明年球季結束後將成為自由球員，經紀人為「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）的他，早早表明了會選擇進自由市場試水溫，對於薪資空間不寬裕的球隊來說，換來的可能是只有1年使用權的索托，這也對他的交易價值造成影響。

日前外媒指出，對索托態度最積極的洋基 隊已經與教士進行索托交易案討論，不過雙方提出的報價「相差甚遠」，洋基不認為只剩1年合約的索托市場競爭激烈，不願意放出農場頂尖作物，包裹以金恩（Michael King）、索普（Drew Thorpe）為主體；不過教士則盯上洋基頭兩號新秀，包含季末表現亮眼的「火星 人」多明奎茲（Jasson Domínguez）。

本季重回季後賽的美聯東區霸主金鶯隊季末至今表現靜悄悄，補強目標放在投手群的他們日前傳出對明星終結者海德（Josh Hader）有興趣，也盯上了查普曼（Aroldis Chapman）、金布洛爾（Craig Kimbrel）等經驗豐富的終結者，希望能替牛棚再添人手。

海德本季繳出33救援、防禦率1.28的頂尖成績，生涯每9局可以飆出15次三振，是市場上最頂尖的後援投手，根據外媒預測，海德有機會拿到不遜於狄亞茲（Edwin Diaz）去年簽下的5年1.02億美金價碼，晉身史上身價最高的後援投手。