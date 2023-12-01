MLB／大谷爭奪戰剩道奇、小熊等4+1隊 若選巨人有終生免費三明治

爭奪大谷的球隊已限縮到4+1隊。（美聯社）

大谷翔平 爭奪戰等待最終贏家出現，ESPN記者帕森（Jeff Passan）報導，這場競爭即將迎向終點，目前仍留在跑道上的球隊包括道奇 、小熊、藍鳥、天使隊，巨人隊的立場則是相當曖昧，不排除也在持續追逐大谷。

報導中提到，退出競爭的球隊有紅襪、遊騎兵、大都會 隊，已經將目標轉向其他選手，接下來是4搶1或5搶1的局面。

大谷的合約有5億、5.5億、6億美元以上的說法，但不管是哪個數字，都將打破楚奧特（Mike Trout）12年4.265億美元保有的北美運動史上最大合約總額紀錄。僅管大谷在9月因手肘韌帶撕裂傷進行手術，明年無法以投手之姿上場，但單刀赴會2024年賽季並不影響他的合約行情。

巨人是否仍在追逐大谷是未知數，但當地民眾顯然高度期待，舊金山一家三明治店Ike's Love & Sandwiches就發出祭品文，若大谷明年效力巨人，將把店名改為「Shoehei's Love & Sandwiches」、為他創造一款新商品，以及提供他終生免費三明治。