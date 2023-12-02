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MLB／大谷翔平獎不完…連3年奪傑出DH 史上第2人

體育新聞組／綜合報導
「二刀流」球星大谷翔平拿下傑出指定打擊獎，連三年奪獎成為史上第二人。（美聯社）
「二刀流」球星大谷翔平拿下傑出指定打擊獎，連三年奪獎成為史上第二人。（美聯社）

大聯盟「二刀流」球星大谷翔平再奪一座獎盃，拿下傑出指定打擊獎，連三年奪獎成為史上第二人，前一人是2003到07年連五年獲獎的「老爹」歐提茲（David Ortiz）。

大谷翔平本季在攻擊端繳出打擊率3成04、上壘率4成12、長打率6成54，有44支全壘打、8支三壘打、26支二壘打、95分打點、跑回102分、20盗，在賽季幾乎缺席一個月的情況下，仍擊敗被視為最大競爭者的勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）。

大谷的手肘韌帶撕裂傷已在9月動刀，明年「投手大谷」缺陣，但「打者翔平」不缺席，仍有機會挑戰這座獎項的4連霸。

歐提茲8度獲得傑出指定打擊獎為史上之最，接著第2多是成為這座獎項冠名的馬丁尼茲（Edgar Martinez）5次獲獎，大谷翔平3次與麥克雷（Hal McRae）並列第3，29歲的大谷被看好生涯還有機會追加這項獎座得獎次數。

此外，媒體關注大谷的動向，「SNY」記者馬提諾（Andy Martino）報導，如果業內有大谷想來紐約的跡象，那大都會肯定積極追求，但目前為止還沒看見這點。「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）日前也指出，洋基對大谷來紐約打球的意願感到不樂觀。

海曼點出藍鳥爭奪大谷有兩大優勢，首先，根據藍鳥隊內人士說法，大谷喜歡拜訪多倫多的經歷。第二，雖然藍鳥有加拿大貨幣問題，但有競爭對手透露，大谷喜歡相對低調的環境。

先前有報導指出，藍鳥可能將重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和明星游擊手比切特（Bo Bichette）交易走，不過海曼認為，就算藍鳥成功引進大谷，交易案也不太可能發生。

大谷指定打擊數據。
大谷指定打擊數據。

大谷翔平 大都會 勇士

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