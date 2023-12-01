MLB／年度救援王 包提斯塔、威廉斯拿下

2023最佳救援投手。

大聯盟年度最佳後援投手29日出爐，經由6位退役「守護神」票選後，金鶯隊包提斯塔（Felix Bautista）、釀酒人隊威廉斯（Devin Williams）獲獎，大聯盟官網用「三振大師」形容這兩位強投。

包提斯塔本季出賽56場，戰績8勝2敗1中繼33救援、防禦率1.48，合計61局飆出110次三振，33救援在美聯排名第3。

威廉斯出賽61場，戰績8勝3敗36救援、防禦率1.53，合計58.2局飆出87次三振，36救援在國聯排名第4。

兩聯盟年度最佳後援投手獎分別以傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）、霍夫曼（Trevor Hoffman）為名，兩人也在6人評審團中，今年美聯救援王、守護者隊克拉塞（Emmanuel Clase）和國聯救援王、海盜隊貝德納（David Bednar），在兩聯盟票選排名第2。

現年29歲的包提斯塔是本季金鶯隊奪下美聯最佳戰績的重要關鍵，他在2016年以自由球員身分加盟金鶯隊，直到去年才首度登上大聯盟。在本季成為了自2012年詹森（Jim Johnson）以來，金鶯隊再度有投手獲得美聯單月最佳後援投手的獎項，更是一口氣包辦了4月、5月和7月三個月份。不只成功入選了明星賽，還以後援投手的身分在塞揚票選上獲得第11名。

不幸的是，他8月進入傷兵名單，最後確認是手肘韌帶撕裂提前結束了賽季，明年也是整季報銷，最快要等到2025年才能復出。