MLB／國聯貝林傑、美聯漢崔克斯 獲東山再起獎

貝林傑是國聯東山再起獎得主。（美聯社）

大聯盟28日公布，抗癌成功的白襪後援投手漢崔克斯（Liam Hendriks）及小熊前國聯新人王、年度MVP貝林傑（Cody Bellinger），分別是今年美聯、國聯東山再起獎得主。

貝林傑在大聯盟的前3個球季，平均每年可貢獻37支全壘打，是2017年國聯最佳新秀，也曾獲2019年國聯MVP，並於2020年助洛杉磯道奇 贏得世界大賽 冠軍。

但接下來兩個球季，貝林傑受傷勢困擾，打擊率僅1成93，兩年一共只打出29支全壘打，被三振率高達27.1%，道奇在2022年球季後未與他續約，讓他成為自由球員。

貝林傑去年12月和芝加哥小熊簽下1年合約，表現觸底反彈，打擊率回到3成07，並揮出26支全壘打，被三振率降到生涯最低的15.6%。

28歲的貝林傑7月時獲選國聯單月MVP，之後也拿下生涯第2座銀棒獎。他是上個球季打擊率至少3成、有25支以上全壘打、20次以上盜壘成功的4名球員之一，他也是自由球員市場最炙手可熱的球員之一。

此外，漢崔克斯曾3度入選明星賽，去年12月被診斷出罹患第4期非霍奇金氏淋巴瘤，但他隨即展現重返大聯盟投手丘的決心，他卯足全力與病魔搏鬥，甚至在球季前進行化療的期間，還一邊進牛棚練投。

他的病況在今年4月趨緩，並在得知罹癌5個月後的5月29日，再度站上投手丘投球。