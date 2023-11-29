MLB／媒體：大谷擇隊條件 「打者天堂」加分

沒有人知道大谷翔平是基於什麼考量決定新東家。（路透）

二刀流巨星大谷翔平 的一舉一動都受到全聯盟關注，甚至有媒體表示，要等大谷決定最終落點後，其他球員的動向才會變得明瞭，然而，卻沒有人清楚大谷翔平做決定時的考量因素，近期ESPN記者就指出，球場可能也是關鍵之一。

報導寫到，大谷翔平在2017年登陸美國時，地理條件就被視為一個重要原因，這也是為何最終會選擇來自西岸的天使 隊，不過這次球界所有專家都認為情況不再如此，所有球隊都知道開出最頂級的價碼只是競爭大谷的基本門檻，但影響決策的關鍵因素卻眾說紛紜。

報導中的消息人士指出，球場的舒適度會是大谷翔平看重的一環，所以像巨人隊這樣球場對投手相較有利的球隊，即便身處氣候舒服的西岸，可能再怎麼努力都無法獲得大谷的青睞；反而是遠在加拿大的藍鳥會因此被視為強而有力的競爭者，大谷生涯在藍鳥主場攻擊指數高達1.139。

歷史數據顯示，巨人上一次有單季30轟的打者已經要追溯到2004年的邦茲（Barry Bonds），該年他敲出45發全壘打，期間近20年沒有一名打者能達成；其餘球隊近10年則至少都有一人能繳出30轟賽季，「投手天堂」威名可見一斑。

根據大聯盟公布近3年「球場因素排行」，對打者最加分的球場前3名為洛磯、紅襪、紅人；倒數3名則是水手、教士、大都會 。