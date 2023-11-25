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MLB／6年前命中大谷簽約球隊 靈能力者這次預測天使

記者陳宛晶／綜合報導
大谷下家到底是哪隊？大聯盟官網決定求助超自然力量，找上靈能力者預測。（Getty Images）
大谷下家到底是哪隊？大聯盟官網決定求助超自然力量，找上靈能力者預測。（Getty Images）

大谷翔平的自由球員落點，絕對是棒球界今冬最大話題，每日N篇分析文出現在網路上，大聯盟官網決定求助超自然力量，尋求2017年冬天成功預言大谷簽約球隊的靈能力者歐金（Shara Ogin）。

歐金本身不懂棒球，6年前也是在同樣的背景下正確預測大谷的簽約球隊，大聯盟這回找上她，考量30隊資訊量太過龐大，僅給出8隊讓她進行預測。

歐金花了24小時閱讀相關文章、影片，接著針對8隊進行預測，其中道奇、教士、紅襪、遊騎兵隊都很快得出「不是」的回覆，還有一隊得出更快速、更明確的「不是」，歐金說：「就是巨人，我昨天才剛讀了大谷可能會去巨人的文章，但我得到的感覺是『NO』。」

歐金指出，有兩支球隊有機會拿到大谷，首先是位於大城市的大都會隊，其次是水手隊，「我會說有機會，我不清楚原因，但我得到的答案是『YES』，可能因為是他得到的合約或是因為他在那裡覺得很舒服？他是巨蟹座，喜歡宅在家裡、待在舒適的環境，創造自己感覺安全的空間，這或許就是原因。」

然而歐金最強烈的預感來自天使，「大谷的心靈目標在於告訴世人，你可以辦到任何事情，希望為他人帶來啟發與鼓舞，這扎根於他先天對於榮譽、責任、服務的奉獻精神，大谷具備關懷、充滿好奇、有洞察力的人格特質，他對家庭、養育之情有強烈的連結，他的外在強韌難以洞察內心，但看起來是安靜、貼心、心軟的人。」

歐金表示，雖然自己讀過幾篇文章，看到大谷將拿到史上最大合約，但她感覺大谷並非金錢取向的人，他的決定不會奠基於錢，他的決定思考點將是「為了他的家人、他的球隊，以及他想鼓舞的人們、國家和世界。」歐金說：「我猜想，他已經與天使有了一些家人的感覺。」

大谷下家到底是哪隊？大聯盟官網決定求助超自然力量，找上靈能力者預測。（Getty...
大谷下家到底是哪隊？大聯盟官網決定求助超自然力量，找上靈能力者預測。（Getty Images）

天使 大都會 大谷翔平

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