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MLB／世界大賽抱憾 響尾蛇挖三壘重砲蘇亞雷斯

體育新聞組／綜合報導
重砲三壘手蘇亞雷斯加盟響尾蛇隊。（Getty Images）
重砲三壘手蘇亞雷斯加盟響尾蛇隊。（Getty Images）

響尾蛇隊今年以黑馬之姿闖進世界大賽，最終以1：4被遊騎兵隊淘汰，他們22日與水手做交易，換來三壘重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）。

響尾蛇上季交易大限前，從水手換來終結者塞瓦德（Paul Sewald），是他們能闖進世界大賽的關鍵。這次則送出24歲投手瓦格斯（Carlos Vargas）和替補捕手查維拉（Seby Zavala），得到蘇亞雷斯。

現年32歲的蘇亞雷斯下季年薪為1100萬美元，合約2026年到期，2025年有球隊選擇權。他上季累積22發全壘打、96分打點，打擊率為0.232，但他被三振214次，全聯盟只僅次費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）。自2016年以來，蘇亞雷斯已擊出229支全壘打，與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）並列同期第7名。

響尾蛇今年三壘手的勝場貢獻值（WAR）排全聯盟第26，響尾蛇總管哈森（Mike Hazen）直言，「這筆交易為三壘增添穩定性，蘇亞雷斯是我們觀察很久的球員。」

蘇亞雷斯受訪時坦言離開水手相當難過，「我本月初聽到一些謠言，但我了解這個行業的相關運作方式。對我個人來說，這是令人心碎的消息，感謝西雅圖為我做的一切，也感謝所有球迷。」

世界大賽 費城 西雅圖

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