MLB／傳道奇擬砸7億 一次打包大谷翔平、山本由伸

傳道奇隊正在思考一口氣帶回大谷翔平（圖）與山本由伸的可能性。（路透資料照片）

今年大聯盟自由市場前兩大熱門的由日籍球星包辦，分別為二刀流巨星大谷翔平 及宰制日職的山本由伸，甚至可以說兩人的一舉一動都牽動各家球隊的冬季操盤，近日就傳出，想「幹大事」的道奇 隊在思考一口氣帶回兩人的可能性。

根據「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）指出，上個休賽季靜悄悄的道奇欲在今年「大撒幣」升級陣容，他們對大谷翔平的覬覦早已是公開的秘密，先發輪值的捉襟見肘也使得輪值補強成為重要課題。

海曼在報導中說：「道奇隊喜歡山本由伸，他們是一支真正在思考『或許我們能同時簽下山本和大谷』的球隊。」考量到大谷挑戰歷史最大約，保底4億美元、甚至挑戰5億都有可能；而山本也正追求2億美元以上報價，同時簽下這兩張合約可能會讓道奇花到7億美元。

不過道奇的補強目光並不是只有在自由市場，據傳農場肥沃的他們也時刻注目交易市場上有哪些明星投手「上架」，包含釀酒人隊王牌伯恩斯（Corbin Burnes）、光芒隊強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），近期則是與白襪隊希斯（Dylan Cease）的名字有所連結。