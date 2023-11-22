MLB／名人堂候選出爐 貝爾崔首年入選呼聲高

強打貝爾崔挾著3000安成就，有機會首次票選即叩關名人堂。（美聯社）

大聯盟20日公布2024年名人堂候選名單，由生涯破3000安的強打貝爾崔（Adrian Beltre）領銜，共計有12名退役球星首次獲得投票 資格，包括茂爾（Joe Mauer）、巴提斯塔（Jose Bautista）等一代強打。

本屆首度獲票選資格的球員中，以效力過道奇 、水手、遊騎兵等隊的強打三壘手貝爾崔最被看好能一次過關，他生涯累積3166安、477轟，拿下4座銀棒獎，2011年轉戰遊騎兵後連續7年獲得MVP投票，打出生涯新巔峰，若屆時成功入選，外界都看好他將選擇遊騎兵球帽。

根據統計，扣除尚未得到候選資格的球員，大聯盟歷史上除了捲入簽賭醜聞的羅斯（Pete Rose），以及身陷禁藥疑雲的帕梅洛（Rafael Palmeiro）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez），曾敲出3000安的打者全都入選名人堂，貝爾崔有足夠本錢挑戰一次成功，甚至挑戰9成以上選票。

除了新的候選人，也有幾位舊候選人有機會在本屆叩關成功，投票來到第6年的「山神」赫爾頓（Todd Helton）去年得票來到72.2%，距離75%門檻只差一步；7度入選明星賽的「真人版茂野吾郎」華格納（Billy Wagner）投票邁入第9年，去年獲得68.1%同意票的他也有可能一舉衝過門檻，此外瓊斯（Andrew Jones）和貝爾川（Carlos Beltran）得票率的成長幅度也值得關注。

名人堂結果將於美東時間2024年1月23日公布。