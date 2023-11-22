我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

MLB／名人堂候選出爐 貝爾崔首年入選呼聲高

體育新聞組／綜合報導
強打貝爾崔挾著3000安成就，有機會首次票選即叩關名人堂。（美聯社）
強打貝爾崔挾著3000安成就，有機會首次票選即叩關名人堂。（美聯社）

大聯盟20日公布2024年名人堂候選名單，由生涯破3000安的強打貝爾崔（Adrian Beltre）領銜，共計有12名退役球星首次獲得投票資格，包括茂爾（Joe Mauer）、巴提斯塔（Jose Bautista）等一代強打。

本屆首度獲票選資格的球員中，以效力過道奇、水手、遊騎兵等隊的強打三壘手貝爾崔最被看好能一次過關，他生涯累積3166安、477轟，拿下4座銀棒獎，2011年轉戰遊騎兵後連續7年獲得MVP投票，打出生涯新巔峰，若屆時成功入選，外界都看好他將選擇遊騎兵球帽。

根據統計，扣除尚未得到候選資格的球員，大聯盟歷史上除了捲入簽賭醜聞的羅斯（Pete Rose），以及身陷禁藥疑雲的帕梅洛（Rafael Palmeiro）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez），曾敲出3000安的打者全都入選名人堂，貝爾崔有足夠本錢挑戰一次成功，甚至挑戰9成以上選票。

除了新的候選人，也有幾位舊候選人有機會在本屆叩關成功，投票來到第6年的「山神」赫爾頓（Todd Helton）去年得票來到72.2%，距離75%門檻只差一步；7度入選明星賽的「真人版茂野吾郎」華格納（Billy Wagner）投票邁入第9年，去年獲得68.1%同意票的他也有可能一舉衝過門檻，此外瓊斯（Andrew Jones）和貝爾川（Carlos Beltran）得票率的成長幅度也值得關注。

名人堂結果將於美東時間2024年1月23日公布。

投票 道奇

上一則

MLB／幫遊騎兵招募大谷 薛則：贏球比錢更好

下一則

NBA／柯瑞32分+湯普森回春 勇士中止6連敗

延伸閱讀

MLB／運動家搬家賭城就賣掉？大聯盟祭出10年緊箍咒

MLB／運動家搬家賭城就賣掉？大聯盟祭出10年緊箍咒
MLB／幫遊騎兵招募大谷翔平 薛則：贏球比錢更好

MLB／幫遊騎兵招募大谷翔平 薛則：贏球比錢更好
MLB／大都會麥尼爾奪打擊王1年 收到隊友送的休旅車賀禮

MLB／大都會麥尼爾奪打擊王1年 收到隊友送的休旅車賀禮
MLB／大谷翔平經濟效益估3.4億美元 2024若轉道奇將更多

MLB／大谷翔平經濟效益估3.4億美元 2024若轉道奇將更多

熱門新聞

羽生結弦。(新華社)

結婚僅105天 日本花滑王子羽生結弦閃電離婚

2023-11-17 11:07
湖人里夫斯(左)近期改扮板凳暴徒，幫助球隊獲得2連勝。(Getty Images)

NBA／轉任替補打出奇效 湖人里夫斯：我還是在打籃球

2023-11-14 07:59
梅西離場表達抗議。（Getty Images）

足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿

2023-11-21 22:15
戈貝爾遭格林鎖喉。（美聯社）

NBA／怒噴格林鎖喉「小丑行為」戈貝爾：柯瑞沒上場 他就想搞事

2023-11-15 06:41
阿根廷16日與烏拉圭在場上爆發肢體衝突，阿根廷球星梅西一度伸手掐住烏拉圭球員奧利華拉的脖子。（影片截圖）

足球／梅西罕見動怒掐住對手脖子 阿根廷0:2輸給烏拉圭 中止8連勝

2023-11-17 00:50
「魔獸」霍華德。（本報資料照片）

NBA／魔獸社群退光前隊友、台名人 只留林書豪和「鄉民老婆」

2023-11-17 03:45

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職