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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

MLB／幫遊騎兵招募大谷 薛則：贏球比錢更好

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平。（美聯社）
大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平是今年自由市場的最大咖球星，7月才被交易到遊騎兵隊的塞揚強投薛則（Max Scherzer）公開向大谷喊話，「錢很好，但勝利更美好。」

遊騎兵王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）6月初就確定整季報銷，因此遊騎兵季中透過交易得到薛則和蒙哥馬利（Jordan Montgomery）補強輪值，最終在例行賽打出90勝72敗戰績，以外卡身分一路過關斬將，擊敗響尾蛇隊，奪下隊史62年來首冠。

「The Athletic」記者鮑登（Jim Bowden）曾表示，大谷對下家的首要考量是贏球，因此遊騎兵成為大谷爭奪戰最大熱門。薛則近日在「Foul Territory」節目上被問到如何招募大谷加入遊騎兵，他表示：「錢很棒，但贏球更棒。如果你想來這贏球，比金錢更好，我保證。」

ESPN記者帕桑（Jeff Passan）日前指出，大谷翔平與經紀人巴雷羅（Nez Balelo）希望保持低調，如果爭奪大谷的球隊洩漏風聲，可能在印象分數上扣分。因此節目主持人趕緊幫忙解釋，薛則不是遊騎兵高層，沒有違反大谷的要求。

此外，日本關西大學名譽教授宮本勝浩推算，大谷翔平今年創造約504億日圓經濟效益，如果2024年續留天使，所創造的經濟效益約500億日圓，與今年相去不遠；但如果2024年轉隊到道奇的話，將可望創造約643億6800萬日圓經濟效益。

日媒共同社報導，宮本透過加總大谷年薪、贊助商簽約金、球場增加的觀眾所帶來的消費金額，及在日本的商品銷售金額等，推估出大谷創造的經濟效益。

大谷翔平 日本 道奇

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